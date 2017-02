Reken maar van jazz met muziektalent Lorrèn

Ze heeft charisma, heel veel podiumtalent en een keeltje van 24-karaats goud. Geen wonder dat deze vrouw op het randje van doorbreken staat. Lorrèn (24) staat voor frisse jazz met een pop-vibe.

Tekst Tamara Klopper | Foto’s Daphne Ponsteen

Wat maakt jou uniek?

“Mijn vermogen tot vocale improvisatie. Als ik met mijn jazzkwartet speel, reageer ik op wat zij op de piano, contrabas en drums doen door een melodie boven op de melodie te zingen. Ik skat ook. Dan zing je niet met woorden, maar met klanken, zo van: ‘pe-pe-pe-de-de’! Heerlijk om te doen.”

Hoe is het begonnen?

“Mijn ouderlijk huis was altijd gevuld met jazzgeluiden. ’s Morgens werd het direct opgezet. Mijn vader kon ineens beginnen te skatten, en dan moesten mijn zus en ik hem nadoen. Op mijn vijftiende heb ik een bandje opgericht. Toen besloot ik dat ik er vol voor wilde gaan; ik vond het optreden zo leuk. Voor mijn achttiende verjaardag nam mijn zus me mee naar een Wicked Jazz Sounds-show. Ik kende dat concept nog niet. Je krijgt een soort leeg liedje van een dj of de muzikanten en als zangeres zing je daar een lijn bij. Wauw, dacht ik, dat wil ik ook. Ik heb het gewoon gevraagd en stond diezelfde avond op het podium. Vorig jaar was mijn single ‘The game of love’ veel te horen op de radio, omdat ik was verkozen tot Radio 2 Talent. Op dit moment werk ik aan mijn tweede album.”

Coolste ervaring?

“Bij een festivaloptreden in een kerk zong ik mijn single ‘Set the rules’. Er was geen trompettist bij en ik deed de trompetsolo met mijn eigen stem. Het galmde natuurlijk in die kerk, dat versterkte het geluid. Het klopte helemaal. ‘Waar haal je dat vandaan?’ vroegen mensen me later. Het overkomt me, ik hoor letterlijk melodieën in mijn hoofd.”

Is alles en iedereen in jouw leven verbonden met muziek?

“Ik heb vriendinnen die ook in de muziek zitten. Maar we zijn geen nerds die het vierentwintig uur over jazz hebben. Daar zou ik gek van worden. Ik wil uit eten gaan en over het leven praten. Thuis luister ik altijd naar muziek, ook als ik samen met mijn vriend zit te eten. Hij is moderne jazz- en hiphopdanser. Het komt voor dat we opstaan om samen te dansen op bossa-nova, of we doen gek op hiphop. Ik zou het jammer vinden als mijn vriend helemaal niets van muziek zou weten. Uiteindelijk ga je met iemand, omdat je de ander begrijpt. Elkaars artistieke taal spreken hoort daar ook bij.”

Toekomstdroom?

“Uitverkochte zalen en luisteraars in veel landen. Wat ik wil geven, is jonge, positieve jazz. Mensen denken bij jazz toch aan moeilijke piepjes en snerpgeluiden, waar je zittend naar luistert. Terwijl jazz ook luchtig kan zijn. De muziek die ik schrijf, heeft vaak een popstructuur, vooral met mijn stem geef ik er een jazz-twist aan.”

Naam Lorren Rettich

Discografie Album ‘Shades of blue’ (2015). Haar tweede album ‘Land of Possibilities, wordt eind maart verwacht.

Achtergrond Autodidact

Beste podiumoutfit “Een wikkelrok met crop top van dezelfde stof. Mijn moeder is ontwerpster, zij maakt al mijn outfits.”

Zie voor speeldata: lorrenmusic.com