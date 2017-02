Rik van de Westelaken: ‘Ik wilde weg uit de dagelijkse sleur van het nieuws’

VIVA drinkt elke week een drankje met een leuke man. Deze keer zitten VIVA’s Anneke en Marloes in het café met Rik van de Westelaken (45), die afgelopen jaar na 17 jaar vertrok bij de NOS en de overstap maakte naar Net5/SBS6.

Tekst Marloes Teerenstra | Beeld Anke van der Meer

Met zijn sporttas over z’n schouder komt Rik café Van Mechelen binnenlopen en stapt op een meisje af. “Jij bent van VIVA zeker?” We zwaaien: “Nee, hier zitten wij. Biertje?” Rik heeft zichzelf vanmorgen eerst afgebeuld in de sportschool, ging meteen door naar een lunchafspraak en nu kan er een borrel op tafel. Hij heeft immers veel om op te toosten.

Marloes: Cheers. Op je nieuwe contract.

“Dank. Proost!”

De stap van de NOS naar Net5/SBS6 is niet eentje die voor de hand ligt. Waarom ben je geswitcht?

“Ik wilde uit de dagelijkse sleur van het nieuws – crisis hier, aanslag daar – en terug naar de kern: mooie verhalen vertellen. Bij Net5 krijg ik de kans om me daarop te richten. Ik ben bezig met een eigen reportageprogramma.”

Anneke: Vertel?

“Ik mag er verder niks over kwijt. Maar het ligt in het verlengde van wat ik deed. Ik blijf van het journalistieke handwerk.”

Marloes: En ‘Peking express’ en de kennisquiz ‘5 Golden rings’ dan?

“Dat is een bonus. Een paar weken nadat ik hoorde dat ik de reportageserie mocht maken, werd ik gevraagd om ‘Peking express’ te presenteren. Te gek. Daarin kan ik meteen mijn avontuurlijke kant kwijt. Daarna kreeg ik een nieuw aanbod: of ik ook een nieuwe kennisquiz wilde presenteren. Eerlijk is eerlijk, daar heb ik even over getwijfeld, want tja, een quiz bij SBS6 met…”

Anneke: Showballet en glitterpak aan?

“Ja precies, zo’n associatie had ik erbij. Ik wist niet goed of dat wel bij mij paste én of ik dat wel kon.”

Marloes: Wat gaf de doorslag om het wel te doen?

“John de Mol. Hij liet me zien wat voor spectaculaire quiz het is, met mooie visuals, grafische elementen en best lastige vragen ook. Waar ligt bijvoorbeeld de appendix? En dan exact op de millimeter aanwijzen hè. Toen hij zei dat ik gewoon mezelf, Rik, de journalist met z’n droge gevoel voor humor mag blijven, dacht ik: weet je wat, ik ga het gewoon doen.”

Anneke: Een goede deal gesloten?

“Ja, en een interessante. Maar nu wordt er ook wel wat van me verwacht.”

Voelt het als erop of eronder?

“Nee, maar ik voel wel een bepaalde druk, alsof ik op een duikplank sta en spring. Dit wordt een spannend jaar.”

Marloes: Veranderingen houden je scherp.

“Juist daarom vond ik het zo belangrijk om de overstap te maken. Als ik voor de veilige weg had willen kiezen, had ik bij de NOS moeten blijven. Dan had ik elke dag 2 miljoen kijkers gehad. Maar ik wil ontdekken wat ik nog meer kan. En jezelf ontwikkelen gaat niet als je alles bij hetzelfde houdt.”

