Kruisverhoor: ‘Op mijn achttiende kreeg ik een vibrator van mijn broers vrienden’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Nora, leeftijd 31, werkt als typiste en woont in Almere. Relatie: Ja, sinds 2 jaar. Woont samen. Aantal bedpartners: 15. Aantal relaties: 3, waarvan de langste 2,5 jaar duurde Noemt haar vagina Vajayjay.

Tekst San van der Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Ze zit lekker in haar vel en heeft tijdelijk een kort vachtje. Ik vind het altijd zo’n gedoe om haar knap te houden. Op het moment suprême zorg ik ervoor dat ze er goed uitziet. Geen streepje of initialen, gewoon kaal.”

Hoe vaak heb je sex?

“Dat varieert van twee keer per week tot een keer in de maand. Mijn vriend en ik wonen samen, maar hij heeft onregelmatige werktijden. Daardoor leven we vaak langs elkaar heen en doen we het niet zo vaak als ik zou willen. We moeten sex echt inplannen. Dat klinkt niet heel sexy, maar voor ons werkt dat het beste. En daardoor hebben we altijd iets om ons op te verheugen. Als we het doen, kunnen we helemaal in elkaar opgaan, maar ook de grootste lol hebben. Bij hem durf ik mezelf te zijn. Dan speel ik bijvoorbeeld blokfluit op zijn ‘piemie’ en liggen we samen in een deuk. Of ik laat na afloop wat lucht ontsnappen uit mijn vajayjay, wat ook op de lachspieren werkt.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Gemiddeld één keer per week. Vooral voordat ik ga slapen of soms op een warme zomerdag, als mijn vriend aan het werk is. Ik ben er heel open over, zowel tegen collega’s als vriendinnen. Zelfs mijn ouders weten meer dan hen lief is. Het begon met de douchestraal. Later kreeg ik op mijn achttiende een vibrator cadeau van mijn broers vrienden. Die heeft voor heel wat hoogtepunten gezorgd, maar hij is inmiddels overleden. Op dit moment heb ik een zwart vriendje dat ik erbij pak als ik geen zin heb om inspanningen te verrichten. Porno kijk ik niet meer, ik gebruik mijn eigen fantasie.”

Hoe ziet je ideale man eruit?

“Mijn ideale man heeft humor, een lekker bekkie en een goed lijf. Ook is het belangrijk dat hij een beetje inhoud heeft en dat hij me aankan. Ik ben best temperamentvol en wil niet over een vent heen kunnen walsen. In bed wil ik me begeerd voelen. Een afknapper vind ik een stinkende piemel, gelukkig is mijn vriend besneden.”

Wat vind je de beste sex?

“Doordat ik vrij nauw gebouwd ben, voelt elke beweging extra intens. Daarom dient mijn vriend de boel eerst wat op te rekken voordat hij voluit mag gaan. Daarna kan ik alles aan. Het missionarisstandje vind ik het fijnst, maar het hangt ook af van het moment en mijn mood. We doen niet aan urenlange, hartstochtelijke vrijpartijen. Onze sex is kort en vurig.”

Als je je bedprestaties een cijfer mocht geven, wat zou het dan zijn?

“Dat hangt af van mijn bereidheid tot inspanning. Ik ben de laatste tijd meer een nemer dan een gever, dus kom uit op een 7-. Van bovenop zitten krijg ik spierpijn in mijn benen, dat doe ik alleen als ik weer een tijdje gesport heb. De meeste complimenten heb ik altijd gekregen over de strakheid van mijn vajayjay en mijn stevige, ronde bombonella’s. Mijn single D’s vind ik zelf ook wel nice. Ik zou er niets aan willen veranderen.”

Wat is de bijzonderste plek waar je ooit sex had?

“Dat was met mijn eerste vriendje: we gingen skinny dippen en hadden daarna sex aan de waterkant. Ik was superverliefd op hem. Tijdens het sexen scheen iemand met een zaklamp in het riet, op de plek waar wij lagen. Dat maakte het extra spannend. Met mijn huidige vriend heb ik de natuur nog niet opgezocht, maar dat gaat er vast van komen. Op een veldje in het bos, of zo. Moeten we wel allebei vrij hebben.”

