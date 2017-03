‘Spuiten en slikken’-presentator Nathan de Vries: ‘Op de bank zitten? Dan mis ik allemaal dingen!’

VIVA drinkt elke week een drankje met een leuke man. Deze week zaten we op het terras met BNN-presentator Nathan de Vries (24), te zien is in ‘Spuiten en slikken’.

Interview San van de Ven

Vraag Nathan de Vries naar zijn stamkroeg, en zijn ogen glimmen. “De &zo, ’t Fust, Het Feest. Eigenlijk alles in de Poele- en Peperstraat, de twee main straten in Groningen. Ik kom overal: kroegen, clubs, cafeetjes, barretjes, kelders, pakhuizen, alles.” Dan, bijna verontschuldigend: “Ja, ik ben echt lovend over die stad, ik kan er uren over praten.”

We zitten op maandagavond op het terras bij De Plantage in Amsterdam, naast Artis, waar Nathan nog nooit geweest is. Hij heeft zijn hele leven in Groningen gewoond totdat BNN op zijn pad kwam. Of, andersom eigenlijk: Nathan meldde zich eind 2014 aan voor de BNN Talentday, overleefde alle rondes, werd uit bijna tienduizend kandidaten geselecteerd en mocht zich na vijf maanden bewijzen als presentator bij ‘Spuiten en slikken’. We zagen hem speed snuiven, van MDMA proeven, slechtgaan op truffels en model Kim Feenstra uithoren over haar wilde sexleven.

‘Spuiten en slikken’ presenteren, moest je daar niet een drempel voor over?

“Niet echt. Ik heb bij heel veel dingen zoiets van: ik doe het gewoon, ik zie wel waar het schip strandt.”

Je dacht niet: drugs gebruiken en over sex praten op tv, daar moet ik even over nadenken?

“Toen ze me vroegen, heb ik wel een week bedenktijd gevraagd. Dat vondenze bij BNN een beetje raar. Ze zeiden: ‘Maar dit is een superchill aanbod!’ Wat het natuurlijk ook was. In die week heb ik alle oud-presentatoren gebeld om te vragen: yo, wat voor impact heeft het? De meesten waren positief, stelden me gerust. Als ik mezelf bleef, zou het wel goedkomen. En weet je, het is ook niet zo dat ik altijd het achterste van mijn tong hoef te laten zien. Als ik met jou een avondje over sex ga lullen, gaat het over andere dingen dan wanneer er een camera bovenop staat. Dan is het toch meer ouwehoeren.”

Gebruik je zelf drugs?

“Heel soms een jointje. Maar mijn grootste drug is echt dit (wijzend naar zijn bierglas). Dat doe ik gewoon vrij vaak, daar ben ik heel eerlijk in.”

Gaat er een dag voorbij dat je niet drinkt?

“Jawel! (schiet in de lach) Nu kom ik wel heel sick over. Nee, maar in de zomer zijn er zo veel gelegenheden. Dan is er een feestje van mijn werk, een borrel in Groningen, dan weer iets in Den Haag, en daar ga je weer. Ik bedacht me vandaag: ik moet écht een tijdje rustiger aan doen, anders blijf ik maar doorgaan met leuke feestjes. Alleen, ik vind stappen wat minder zonder bier. Daarvan word ik lekker joviaal.”

Sommige mensen zeggen: wat triest, je hebt dus drank nodig om het leuk te hebben.

“Ja, god. Ik vind het leuker, omdat ik dan losser ben. Als ik nuchter in een kroeg sta, besef ik ook: dit concept van stappen slaat nergens op. Staan we dan, in een hok met aapjes die achter andere aapjes aan zitten en heel veel drinken. Daarom wil ik gewoon kunnen levelen.”

Ben je verslavingsgevoelig?

“Volgens mij niet. Ook omdat ik heel goed weet wat ik wel en niet wil, op alle gebieden: ik wil niet verslaafd zijn, dus kan ik mezelf in de hand houden om niet te ver te gaan. Het is niet zo dat ik op zaterdag denk: ik moet nu een biertje – nee, ik vind het lékker om een biertje te drinken. Of: ik moet nu een chick – nee, ik vind het léuk met een chick.”

Een zaterdagavond dat je thuis op de bank zit, komt dat voor?

“Nee, de laatste keer kan ik me niet meer heugen. Ik wil het soms zo graag, gewoon met mijn zusje ‘The voice’ kijken, maar ik kan het niet meer. Ik weet ook niet waarom. Toen ik een jaar of zeventien was, kon ik hele avonden in mijn eentje zitten, lekker playstation spelen of een film kijken.”

Maar heb je een vriendin?

“Nee.”

Misschien is dat de reden.

“Ja, als ik een vriendin heb, vind ik het heerlijk om af en toe op de bank iets te kijken en samen naar bed te gaan. Maar nu… kán ik dat niet. Dan mis ik allemaal dingen! En het is zo leuk om op stap te gaan en om je heen te kijken.”

Ben je een flirter?

“Wel een beetje. Maar ik heb geen vaste openingszin ofzo, ik doe maar wat. En ik ben ook niet altijd op iets uit. Ik hou ervan om contact te maken met mensen: of het nou oma’s, gasten of chicks zijn.”

Hoe ben jij te versieren?

“Door mij op m’n plek te zetten. Ik vind het leuk als iemand zelfspot heeft, een beetje relativeringsvermogen, zichzelf niet te serieus neemt en mij al helemaal niet, want ik ben ook maar een idiootje. Je merkt het al snel als iemand dezelfde humor heeft. Als die klik er is, wil er na het stappen nog weleens iets gebeuren. Maar het is niet meer zoals vroeger, ik ben rustiger geworden.”

Je bent nu ruim een jaar bezig als BNN-presentator. Voelt dat al normaal?

“Ja, dat is het gekke: je went snel. En als je went, wil je meer. Kijk, ik ben iemand die het liefst vijf dagen per week voor een camera staat. Presenteren, ergens een kijkje nemen, met mensen meegaan. Die momentjes van rust, daar hou ik niet van. Ik wil altijd doorgaan, boem-boem-boem, vaart maken. En betrap mezelf er soms op dat ik jaloers ben op collega’s, dat ik denk: ik wil óók items maken voor ‘3 op reis’.”

Maar kun je wel genieten van wat je nu allemaal mag doen?

“Ik ben goed in relativeren, vast door mijn Groningse karakter. Dus ik besef wel dat ik leuke dingen doe, maar wil er niet te veel van genieten. Humberto Tan zei een keer tegen me: ‘Je moet nooit tevreden zijn met je uitzending, want alleen dan kun je beter worden.’ Zo kijk ik ook naar mijn items: het is nog niet top, verre van zelfs. Misschien wil ik ook minderen qua feesten. Niet dat ik nu niet presteer, maar ik wil altijd scherp zijn.”

Je collega’s Tim en Jan stonden tongend op de cover van L’Homo. Zou je dat ook doen?

“Nou, ze tongen nét niet. Die foto is precies zo genomen dat ik ’m wel zou overwegen. Maar echt met een man zoenen… ik heb dat Tim een keer zien doen in een item en dacht: nee man, dat niet.”

In afgelopen seizoen ‘Spuiten en slikken’ verkleed je je als drag queen. Hoe was dat?

“Het was niet alleen maar verkleden hoor; ik moest in een homobar een optreden geven met een paar andere drags. Van tevoren dacht ik: oké, what the fuck ga ik nu weer doen? En als je later op dat podium staat en voelt dat mensen aan je zitten, is dat even heel raar. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ik hou er dan ook wel van om een showtje te geven.”

