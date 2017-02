Streetview: Doe jij mee met Warmetruiendag?

Op vrijdag 10 februari is het Warmetruiendag . Oftewel: zet de verwarming lager en trek je dikste trui aan, want zo helpen we met z’n allen het milieu een handje! VIVA sprak acht wereldverbeteraars over (duurzame) mode en favo truien.

Rosa van Ederen (36) is fotograaf en eigenaar Van Jos.

Da’s nog eens een warm vest.

“Hij is van Van Jos, het label van mij en m’n moeder Jos. Ik wilde graag een product maken van eerlijke stoffen en restmateriaal. Ik weet niet beter dan dat mijn moeder kleding maakt, dus die keuze was snel gemaakt. Ik duik gewoon in haar kast en laat de leukste ontwerpen in productie nemen.”

Fair fashion is niet meer zo suf als vroeger.

“Klopt, en doordat iets duurzaam is, heb je er ook langer plezier van. We hebben onze collectie vorig jaar zelfs op de Dutch Sustainable Fashion Week geshowd. Bij de grote ketens betaal je vaak niet de echte kostprijs, maar de maker betaalt die wel. Dat is niet eerlijk.”

Voor jou geen H&M’tje meer dus?

“Natuurlijk heb ik wel even gedacht: o ja, nu mag ik daar niet meer shoppen. Maar er is genoeg leuke vintagekleding te koop. Deze levenswijze werkt als een sneeuwbal, want nu wil ik ook op een eerlijke manier eten.”

Dora Kloppenburg (30) ontwerpt schoenen en accessoires.

Hoe maak je duurzame accessoires?

“Ik werk voornamelijk met leer en hout. Ik gebruik ecoleer van een looierij in Duitsland, de meest verantwoorde looier van Europa. Ook probeer ik zo veel mogelijk met resthout te werken, afkomstig uit de scheepsbouw. Ik vind het belangrijk dat producten eerlijk gemaakt worden, ik koop zelf ook niets zonder er goed over na te denken.”

Lopen zulke schoenen wel lekker?

“Ik hoop in de toekomst ook draagbare schoenen te maken, maar tot nu toe hebben ze alleen nog in musea gestaan, onder andere in Leipzig en Wenen. Ik vind het belangrijk dat producten eerlijk gemaakt worden, ik koop zelf ook niets zonder er over na te denken.”

Is je vest ook zelfgemaakt?

“Ja, het is een ontwerp van mijn vriendin Lotte Mostert. Haar moeder heeft het in elkaar gezet. Je kunt het vest aan twee kanten dragen en het is helemaal van wol. Superwarm dus, op koude dagen draag ik niks anders meer.”

Annemieke Leek (28) is projectmedewerker bij de Campagnewinkel.

Je werkt ook aan dit project?

“Klopt. Warmetruiendag is elf jaar geleden opgericht naar aanleiding van het Klimaatverdrag, een regeling tussen 197 landen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.”

Ah, dus eigenlijk zouden er meer Warmetruiendagen moeten zijn?

“Precies. Trek een warme trui aan en zet je verwarming lager, zo simpel kan het zijn. Deze actie draait om bewustwording en verandering. We willen mensen laten inzien dat ze makkelijk iets kunnen doen aan het klimaatprobleem. De knop moet om.”

Nog een ander favoriet winteritem?

“Van deze sokken van alpacawol word je gegarandeerd warm. En als het écht koud wordt, draag ik een fleecetrui. Een fashionable variant, hoor, het moet wel leuk blijven.”

Gwen Boon (31) is eigenaar van de Utrechtse kledingzaak Klijs en Boon.

Is duurzaamheid belangrijk voor jou?

“Het wordt steeds belangrijker, zeker in de mode. Ik merkte dat veel kledingmerken niet echt transparant zijn over de herkomst van hun producten, maar ik wil mijn klanten daar wel over kunnen vertellen. Ik selecteer mijn merken dus op duurzaamheid, openheid is belangrijk.”

Geen mega-sale dus?

“Nee, dat vind ik belachelijk. Veel kleding is tijdloos en zou nooit in de sale moeten komen. Daarom heb ik de Clothing RE-vival opgericht: lever je oude aankopen uit onze winkel in, dan verkopen wij het weer voor je. Met de opbrengst krijg je een giftcard voor onze winkel. Handig, toch?”

Hoe zit het met je eigen trui?

“Deze is van het Nederlandse merk Yunit, zij maken unisexkleding en hebben nooit sale. Hij is simpel, maar de basis is goed en ecologisch. Ik heb veel uitgesproken kledingstukken, maar deze kan altijd.”

