Thomas Dekker: ‘Mijn vriendin is 51 en ik 32. Maar ze is leuk, lief en interessant’

Wat doe je als je op date mag met Hollands hotste ex-wielrenner Thomas Dekker (32)? VIVA’s Jessica en Thea springen met hem op de tandem en horen hem uit over ‘Expeditie Robinson’ en z’n sex-, drugs- en rock-’n-roll-verleden.

Als we aankomen, zit Thomas ons al op te wachten. Nou, dan maar meteen met z’n drietjes een stuk fietsen op de gehuurde MacBike-tandem. Thomas gaat voor (je bent ex-wielrenner of je bent ’t niet), Thea op het tweede zadel en Jessica springt achterop. Al na een paar pedaalslagen lijkt het alsof we nooit anders hebben gedaan en besluit Jessica zelfs achterop te gaan staan. Na de Amsterdamse Kinkerbuurt en omgeving onveilig te hebben gemaakt gaan we voor onze welverdiende drankjes naar urban bistro Remise47 van Hotel de Hallen.

Was dit je eerste tandemritje?

“Nee, toevallig heb ik twee jaar geleden een tandemtour gedaan in de VS. In Napa Valley, door de wijnvelden, samen met mijn vriendin, Nathalie. Nathalie heeft niks met wielrennen, maar het leek haar leuk om een keer met mij te fietsen.”

Hoe kennen jij en Nathalie elkaar?

“We hebben elkaar ontmoet in augustus 2014 in de VS, waar zij woont. Ik was daar voor een wielerwedstrijd. We hadden een leuke tijd. Ze kwam een paar dagen naar Amsterdam, we gingen op vakantie naar Miami. Het ging supergoed en nog steeds. Maar het is een bijzondere relatie.”

Zij is een stuk ouder dan jij, toch?

“Ja, Nathalie is 51 en ik 32. Ik wil ooit kinderen en Nathalie heeft al drie dochters, van 19, 24 en 27. Maar ze is een leuke, interessante en lieve vrouw. En heel onafhankelijk. Nathalie produceert films, zit in de kunstwereld, woont in een villa in Beverly Hills. Ze heeft een bijzonder leven.”

In je boek staat dat je ontzettend veel vreemdging. Hoe is dat nu?

“Nu niet. Maar ik wil niet zeggen dat ik nooit meer vreemdga. Je weet nooit hoe het leven loopt. Ik ben wel anders geworden. Maar dat facetimen is voor mij een soort stok achter de deur. Hoe het ook gaat lopen, ik weet wel dat ik niet meer die leugen wil leven. Ik had toen ook dubbele relaties, hè.”

Is dat een beetje te doen?

“Het is voornamelijk onrustig voor jezelf, maar daar groei je in. Heel vaak is het dat ook niet waard. Ik ben echt vaak vreemdgegaan. Maar om nou te zeggen: dat doe ik nooit meer…”

Word je vaak aangesproken op je boek ‘Thomas Dekker – Mijn gevecht’?

“Constant. Eerst pakten mensen alleen de ‘sex, drugs en doping’ eruit omdat ze het niet hadden gelezen. Maar het was veel meer dan dat. Ik heb me erg kwetsbaar opgesteld. Ik ben nu 32 en droeg dit altijd met me mee. Ik wilde het een keer kwijt.”

Als je het boek opnieuw zou schrijven, zou je het dan exact hetzelfde doen?

“Goeie vraag. Kijk, ík kan veel dingen handelen, maar het is voor mijn familie wel een ding geweest. Mijn moeder las het boek en is vervolgens een maand niet gaan werken. En voor mijn zusje en vader was het ook geen pretje. Maar ik heb wel het gevoel dat het geschreven moest worden. Normaal maak je iets en ben je trots op het eindresultaat. Ik ben trots op hoe het boek is geworden, maar niet op het verhaal.”

Voelde je je daar schuldig over?

“Zeker. Ik heb een fijne jeugd gehad. Mijn ouders zijn superlieve mensen. Mijn zus is mijn beste vriendinnetje. En dan moeten ze hier doorheen, dat is natuurlijk vervelend. Maar ik kan niet altijd alleen aan anderen denken. Over mijn boek denk ik: deal ermee, er zijn ergere dingen. Ik zie het positief. Zij nu ook. Maar dat was wel een proces waar ze doorheen moesten.”

