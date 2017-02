YouTuber Rutger Vink en zijn vriend Thomas: ‘Wij hebben ook het recht om verliefd te zijn’

Met 340.000 abonnees is Rutger ‘Furtjuh’ Vink (26) een van de grootste YouTube-sterren van Nederland. In 2015 kwam hij online uit de kast. Dat hij daarmee zelfs het journaal haalde, had hij nooit kunnen bedenken.

Interview Jill Waas | Foto’s Daphne Ponsteen

Eigenlijk treden Rutger Vink en zijn vriend, model en vlogger Thomas van Grinsven, liever niet op de voorgrond met hun relatie. Dat klinkt misschien vreemd voor een stel dat continu samen in filmpjes te zien is, maar hun échte privéleven houden ze graag voor zichzelf. Al willen ze voor deze roze VIVA voor een keer een uitzondering maken.

Rutger: “Dit is voor ons een kans om homo- seksualiteit een gezicht te geven. Ik heb er nooit bewust mee op de voorgrond willen treden, maar sinds mijn coming-out op YouTube lan- delijk nieuws werd, is het wel een beetje ons ding geworden. Ik heb 340.000 YouTube- abonnees, veel jonge mensen. Als die hierdoor positiever tegen hun homoseksuele klasgenoten aan kijken dan de mijne deden, kan ik alleen maar trots zijn.”

Je bent een van de grootste vloggers en social influencers van het moment. Wat is het geheim van jouw succes?

“Mijn geheim? Ik denk mijn positiviteit en de hele vibe eromheen: mijn trouwe volgers vormen een hechte community en maken ook samen uitstapjes. Vroeger waren mensen fan van popsterren, dat was een ver-van-je-bed-show. YouTubers zijn toegankelijk. Wat wij doen, komt dichtbij en daar kunnen kijkers zich mee identificeren. Ik denk dat ik groot ben geworden omdat ik er vroeg bij was. Ik vlogde al voordat het cool was, toen mijn vrienden nog met gefronste wenkbrauwen zeiden: ‘Waarom doe je dit?’ Dat zeggen ze trouwens nog steeds, haha.”

Er zijn vast ook mensen die zeggen: verdien jij je geld met filmpjes over jezelf?

“Dat klopt. Het is een wereld die veel mensen niet kennen en er wordt soms ook een beetje neerbuigend over gedaan. Mensen vergeten weleens dat ik hier een fulltimejob aan heb. Ik ben bij nul begonnen en heb dit drie jaar gedaan zonder er ook maar één cent mee te verdienen. Als YouTuber ben je echt een ondernemer en je moet heel creatief zijn om hier je baan van te kunnen maken. Dat wordt wel onderschat. Mijn werk houdt ook niet op bij filmpjes maken. Furtjuh is inmiddels een merk, met een webshop en een kledinglijn. Ik ben continu bezig met dromen en plannen maken. Ik wil altijd groter.”

Zie je dit als iets waar je nog twintig jaar mee door kunt gaan?

“Omdat het allemaal nog zo nieuw is, is er geen eerdere generatie bij wie wij You- Tubers kunnen zien hoe het hen is vergaan. Ik ben me ervan bewust dat het niet gegarandeerd is dat ik hier de komende vijftig jaar mijn carrière in zal hebben, al hoop ik dat natuurlijk wel. Mijn kijkers groeien hopelijk met me mee en misschien maak ik over twintig jaar wel heel andere video’s. Ik zou ook wel events willen organiseren waar mijn volgers elkaar kunnen ontmoeten, zoals Mascha van Beautygloss doet.”

Kun jij nog wel normaal over straat door je succes?

“Ik probeer alles te blijven doen wat ik leuk vind, maar er zijn wel dingen die niet meer kunnen. Een dagje naar een attractiepark gaan is bijvoorbeeld niet te doen. Winkelen is ook lastig, of op een drukke dag ergens iets gaan drinken. Laatst waren we in Eindhoven en zaten we op de eerste rij van een terras. Op een gegeven moment kwam er één persoon naar ons toe, en dat leek wel het startsein voor alle anderen om ook op ons af te stormen. Eind- hoven de gekste? Nou echt! Mijn kijkers ontmoeten vind ik het leukste aan YouTuber zijn, maar soms kan het op openbare plekken heel hectisch worden.”

Kun je iets meer vertellen over je online coming-out vorig jaar?

“Met mijn YouTube-filmpjes heb ik altijd willen uitstralen dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn. Dat ik op jongens val, was voor mij zoiets normaals dat ik daar nooit specifiek over heb gesproken. Ik dacht: als ik er veel aandacht aan besteed, wordt het júíst een ding, en dat wilde ik niet. Ik was bovendien vrijgezel, dus het kwam ook niet ter sprake. Dat veranderde toen ik Thomas ontmoette, verliefd werd en graag wilde delen dat ik een vriend had. Een goede vriendin van Thomas, een fotografe, had een heel mooie, spontane foto van ons gemaakt. Die heb ik uiteindelijk op Instagram geplaatst en daarmee Thomas ‘officieel’ aan mijn volgers voorgesteld.”

En toen ging het los?

“Ik stond te koken terwijl het ‘RTL Nieuws’ op stond en ineens hoorde ik Roelof Hemmen zeggen: ‘Rutger Vink is uit de kast.’ Ik schrok me dood. Het had het journaal gehaald! Het werd door iedereen opgepikt: ‘RTL Boulevard’, ‘Shownieuws’, Nu.nl… Zo maakten de media er alsnog een nieuwsding van, wat ik had willen voorkomen. Ik was namelijk al op mijn veertiende uit de kast voor mijn ouders en sinds mijn achttiende voor mijn vrienden. Die riepen dan ook: ‘Ben je nu alwéér uit die kast gekomen?’ De reacties op internet gingen twee kanten op: mensen vonden het helemaal geweldig óf ze walgden ervan. Alle grove woorden die ik ken over homo’s, heb ik voorbij zien komen. Voor mij was dat reden om een video te maken. Niet voor mezelf, want mij raken de negatieve reacties niet meer, maar voor de veertienjarige jongens en meiden die in dezelfde situatie zitten als ik destijds. Ik dacht: als er in mijn tijd een bekende YouTuber was geweest die zijn persoonlijke verhaal zou delen, had ik daar veel aan gehad.”

Wat gebeurde er toen?

“Daarna heb ik heel veel positieve reacties gehad. En nog steeds krijg ik wekelijks berichtjes en soms zelfs handgeschreven brieven van kijkers die zeggen dat ze dankzij mijn filmpjes ook uit de kast zijn gekomen. Het mooiste vond ik de reactie van een jongen die in zijn klas had verteld dat hij homo was. Zijn klasgenoten zeiden: ‘Joh, wat maakt dat nou uit, Rutger is het ook.’ Dat vond ik heel cool.”

Jouw eigen coming-out is destijds heel heftig geweest, hè?

“Op mijn veertiende was ik net een beetje op ontdekkingstocht. Ik maakte een profiel aan op een website waar ik kon chatten met andere jongens. Binnen een half uur kreeg ik een sms: ‘Rutger, ben jij homo? Waarom heb je dat nooit verteld?’ Van een jongen uit de buurt die zogenaamd alleen maar op die site keek voor een vriend. Vervolgens stonden er die avond allemaal gasten aan de deur die me uitscholden, terwijl ik huilend in bed lag. Ik werd letterlijk die kast uit getrokken. Het gevolg was dat ik amper meer de straat op durfde. Ik haalde expres slechte cijfers, zodat ik van het vwo naar het vmbo kon. Die nieuwe school zat twaalf kilometer verderop, daar kende tenminste niemand me.”

En nu? Ben je abonnees of volgers kwijt geraakt door je openheid?

“Integendeel! Na mijn coming-out zijn er in een half jaar tijd zeker 150.000 abonnees bij gekomen. Ik denk ook niet dat de scheldberichten van mijn vaste volgers kwamen. Het zijn eerder mensen die er per ongeluk tegenaan lopen die er zoiets lelijks onder zetten. Mijn kijkers noemen zich ‘de furmilie’ – afgeleid van Furtjuh. Het is een hechte groep met open minded mensen. Als je niet tolerant bent, vind je daar ook geen aansluiting bij. Ze noemen Thomas en mij ‘Rutmas’ en onze foto hangt zelfs op slaapkamers van fans. Vroeger hingen daar jongens uit boybands en was het eigenlijk not done als een van hen homo was. Dat wij daar nu als stel hangen, is echt een overwinning.”

Thomas mengt zich in het gesprek.

: “We doen niets met een vooropgezet plan, dus ik vind het heel tof dat het zo uitpakt. We zijn gewoon gelukkig samen en showen onze liefde. Pas de laatste maanden besef ik dat we daarmee een voorbeeld zijn en mensen helpen. Toevallig kreeg ik deze week ook weer een privébericht van een jongen die zei: ‘Ik wil uit de kast komen, maar ik weet niet hoe ik het aan mijn ouders moet vertellen.’ Ik zei: ‘Maak je niet te druk, ga er gewoon voor en als het erop zit, ga je alleen maar genieten.’ Hij volgde mijn advies op en gisteren stuurde hij: ‘Je had gelijk. Het viel heel erg mee en nu kan ik eindelijk gaan genieten van mijn leven en van wie ik werkelijk ben.’ Dat soort reacties raken me.”

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

“Via Instagram, ik was een trouwe fan van Thomas’ foto’s.”

Thomas: “Ik doe modellenwerk en zette het werk voor mijn portfolio regelmatig op Instagram. Steeds kreeg ik een ‘like’ van ene Rutger Vink met een soort van trouwring-emoji erbij. Ik had geen idee wie hij was, maar vond het wel heel lief. Na een paar maanden ben ik hem eens terug gaan volgen. We kwamen in contact via Facebook en eigenlijk hebben we vanaf dat moment 24 uur per dag met elkaar gepraat.”

Rutger, je zei in je video dat je ervan baalt dat je Thomas niet kunt vasthouden of zoenen in het openbaar uit angst voor de reacties. Laat je je daardoor tegenhouden?

“Inmiddels niet meer. Zeker na die YouTube- video pak ik Thomas’ hand nu gewoon vast. Wij hebben ook het recht om verliefd te zijn en hand in hand te lopen. Ik vergeet soms dat het niet door iedereen als ‘normaal’ wordt beschouwd. Dan zie ik mensen kijken of iets roepen en krijg ik wel even een reality check. We liepen vorig jaar in Düsseldorf – op de Kerstmarkt nota bene: vrede op aarde – toen een gast ons dreigend aankeek en naar zijn vrienden riep dat hij ons ging pakken. Thomas en ik zijn hard doorgelopen en er is gelukkig niets gebeurd, maar je hoort ook wel andere verhalen in de media. Dat was wel beangstigend.”