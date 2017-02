Zarayda Groenhart: ‘Als een soort affaire naast mijn bedrijf schreef ik ’s avonds sexscènes’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 32 – 2016

VIVA drinkt elke week een drankje met een inspirerend iemand. Deze week: Zarayda Groenhart (34), die na haar tv-carrière haar eigen bedrijf theWhyGirl oprichtte en nu succesvol online ondernemer is.

Tekst Jessica van Zanten | Foto’s Anke van der Meer

Als deze interviewer ietwat te laat bij de rooftopbar van de SkyLounge Amsterdam verschijnt, praat Zarayda Groenhart al honderduit tegen de fotograaf over haar online onderneming theWhyGirl. Drie jaar geleden besloot ze haar vaste baan als presentatrice bij BNN op te zeggen om haar media academy voor creatieve ondernemers op te richten. Een sprong in het diepe, die haar gelukkiger maakt dan ooit. “Het gaat heel goed, spannend goed zelfs.”

Je had een goede baan bij BNN, veel mensen zeiden vast: niet loslaten!

“Ja iedereen, behalve mijn vader. Hij is anderhalf jaar geleden overleden en hij was mijn cheerleader, maar ook mijn eerlijkste klankbord. Hij gaf me die liefdevolle schop onder mijn kont. Ik wilde graag andere programma’s maken, maar daar was geen ruimte voor, omdat anderen ervoor werden gekozen. Mijn vader zei: ‘Je bent niet meer zo gelukkig bij BNN, je zit maar te wachten totdat je gekozen wordt. Maar als je écht ballen hebt, kies je zelf.’ Natuurlijk had ik allerlei excuses. Toen zei hij: ‘Elke dag dat je wacht, zijn er meer redenen om het niet te doen. Wat verwacht je: dat je opstaat en alles op magische wijze op z’n plek is gevallen? Zo werkt het niet.’ En hij vroeg telkens weer: ‘Wat wil je beleven?’ Een goede vraag, die ik mijn ondernemers nu ook stel.”

Wat antwoordde jij?

“Ik wil verhalen vertellen en dat zo vrij mogelijk kunnen doen. Vroeger moest je een tv- of radiozender achter je hebben als je een programma wilde maken. En als je wilde schrijven, moest je bij een krant of tijdschrift werken. We leven nu in zo’n toffe tijd met internet. Een tijd waarin je zelf kunt publiceren en een bedrijf kunt opbouwen waar je van kunt leven en waarmee je volledig creatief vrij bent. Ik zag in Amerika online ondernemers die zo werkten en ben gaan onderzoeken waar zij van leefden en hoe het precies werkte.”

En tussendoor heb je ook nog even een ‘Bouquet’-boek geschreven! Hoe, wat, waar?

“Haha, ja, zó leuk! Toen ik ervoor werd gevraagd, dacht ik meteen: leuk, van een zwaar naar een licht onderwerp. Daarna ging mijn ego opspelen. Moest ik wel zo’n gezapig boekje schrijven? Maar ik vond het écht leuk. Ik gaf aan dat ik wel wilde dat het over een powervrouw en een boytoy ging. Dat vonden ze interessant, die omgekeerde rollen kwamen niet eerder in een ‘Bouquet’-verhaal voor. Meestal is het een machtige man die een eenvoudig meisje redt. Een jaar lang was ik aan het schrijven, als een soort affaire naast mijn bedrijf schreef ik ’s avonds sexscènes. Het verhaal gaat over een Nederlandse carrièrevrouw en Cubaanse dansleraar en heet ‘Nachten in Havana’. Het was heerlijk om te schrijven, zo ongegeneerd sappig.”

Heb je zelf een relatie?

“Nee, ik had wel heel lang een goede relatie. Toen mijn alleenstaande vader ziek werd, hebben mijn vriend en ik hem in huis genomen. Hij ging rap achteruit. Het is echt heel zwaar om voor iemand te zorgen die elke dag aan het sterven is. Na zijn dood zijn we eerst verhuisd, maar na een paar maanden keken we elkaar aan en wisten dat het over was. Ik weet niet of het alleen te maken had met mijn vaders lijden en sterven, of dat het dingen op scherp heeft gezet die er al waren. Als iemand zo dicht bij je sterft, realiseer je je dat het leven kort is. Mijn ex en ik waren heel verschillend. We deden beiden veel water bij de wijn, omdat we zo van elkaar hielden. Maar we wilden allebei een ander soort bestaan. En nu date ik, haha.”

Hoe is dat?

“Best oké eigenlijk! Ik zit niet op Tinder ofzo, maar ontmoet veel leuke, creatieve mannelijke ondernemers. Dat past goed bij me. Ik ben niet heel haastig op zoek, want ik denk dat het allemaal wel goed komt. Dat komt ook doordat ik de heftige keuze heb gemaakt om m’n zekerheid los te laten en nu al drie jaar aan het ondernemen ben. Die stap heeft heel veel vertrouwen gegeven. En ik denk ook dat mijn vader hierboven op wat knoppen gaat drukken.”

Denk je veel aan hem?

“Op mijn vaders begrafenis wilden twee meiden een woordje doen. Alles van die dag is een waas, maar hun verhaal herinner ik me nog. Mijn vader was leraar en ze waren bij hem op school gekomen met een vmbo-advies. Hij zei dat ze veel slimmer waren en heeft ze bijles gegeven. Een van hen is uiteindelijk aan de Technische Universiteit van Delft gaan studeren en de ander deed geneeskunde aan de VU. Ik wist wel dat hij bijles gaf, maar dit wist ik niet. Hij heeft zo veel mensen geholpen. Dat is ook wat ik mensen met mijn bedrijf probeer te geven: een veilige plek om te onderzoeken wat je wilt beleven. Een podium om je verhaal te delen. Ik snap hem steeds beter. Ik denk elke dag aan hem en vind het fijn om over hem te praten, want dat verdient hij ook.”

Je treedt ook een beetje in zijn voet- sporen, door mensen te helpen.

“Ja… in mijn eigen vorm.”

