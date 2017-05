VIVA400 zoekt de Visionista 2017! Geef je nu op (en WIN!)

Ben jij het aanstormende talent dat op zoek is naar een springplank om jouw droomcarrière te verwezenlijken? Geef je snel op voor VIVA400 Visionista’s en maak kans op een felbegeerde plek in dit gratis masterclass programma. Wie weet word jij de VIVA400 Visionista 2017 én win je een prijzenpakket van meer dan € 10.000!

Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf verder ontwikkelen. Je hebt de ambitie om een personal brand neer te zetten, een droombaan te bemachtigen, een eigen business te starten of een carrièreswitch te maken. Kortom: je weet wat je wilt, maar hoe kun je dat in korte tijd bereiken?

Avontuurlijke roadtrip

VIVA400 lanceert dit jaar VIVA400 Visionista’s: dé springplank voor aanstormend talent. Het VIVA400-team selecteert dertig vrouwen die mogen meedoen aan la route du succès. Oftwel: een inspirerende en avontuurlijke roadtrip vol masterclasses in Amsterdam en Parijs, pitches en personal coaching van topvrouwen. Uit de groep van dertig vrouwen wordt een winnares gekozen die de felbegeerde titel VIVA400 Visionista 2017 en een prijzenpakket van meer dan € 10.000 krijgt.

Ambitieus? Geef je nu op!

VIVA400 Visionista’s is dé springplank waarmee je snel stappen kunt zetten in je carrière. La route du succès is een roadtrip waarin je jezelf beter leert kennen en je je droom concreet kunt maken. Aarzel dus niet en meld je vóór maandag 29 mei aan via onderstaande link, om kans te maken op een van de dertig plekken in het programma.