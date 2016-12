Deze 3 ‘Scandithrillers’ zijn nieuw op Netflix

Maak je borst maar nat: er is weer nieuw spul bij Netflix. En niet zomaar spul, nieuw spul uit Scandinavië.

Uit IJsland: ‘Trapped’

IJsland laat van zich horen. De maker van deze nieuwe thrillerserie maakte eerder al de film ‘Everest’ met Jake Gyllenhaal en komt nu met een spannend verhaal dat zich afspeelt in het havenstadje Seyðisfjörður. Daar wordt een lijk uit het water gevist en de politie vermoedt dat het lichaam van de internationale ferry komt die nog moet aanmeren. Niemand mag de ferry verlaten, maar dat blijkt nogal moeilijk voor elkaar te krijgen. Dan snijdt een zware sneeuwstorm de hele regio ook nog eens af van de buitenwereld.

Uit Noorwegen: ‘Mammon’

Gemiddeld haalde deze serie maar liefst 1,3 miljoen kijkers binnen en er is dus al een seizoen twee in de maak. Verslaggever Peter Verås werkt bij een krant in Noorwegen. Wanneer hij van een anonieme bron een tip ontvangt over financiële fraude bij een multinational, ontdekt hij dat zijn eigen broer erbij betrokken is. Toch gaat hij door met het onderzoek. Maar hoe dichter hij bij de waarheid hij komt, hoe gevaarlijker het voor Peter en zijn familie wordt.

Uit Denemarken: ‘Norskov’

Deze misdaadserie laat Denemarken op een heel andere manier zien, namelijk ver buiten de hoofdstad. De regisseurs werkten al mee aan bekende series als ‘Borgen’ en ‘The Killing’. Waar het over gaat? Politieman Tom Noack keert terug naar zijn geboorteplaats om een groeiend drugsprobleem aan te pakken, maar persoonlijke verwikkelingen compliceren zijn missie.

