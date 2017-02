Does size matter? Het blijft een veelbesproken onderwerp, waarbij de meningen uiteen lopen van ‘het gaat erom wat ‘ie ermee doet’ tot Anouks ‘ik wil gewoon die pijn’. In deze video geven vrouwen hun mening!

In de video geven vrouwen van 18 tot 50 jaar hun mening over hoe belangrijk de grootte van het geslachtsdeel van een man nou eigenlijk is. Voor sommigen is dit het totaal niet, terwijl andere volmondig ‘ja’ zeggen. Andere vrouwen vinden het belangrijker hoe de man in kwestie in zijn vel zit.

Wat vind jij? Does size matter?