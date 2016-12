VIDEO: De goodiebag van VIVA’s Breakfast College + WIN!

Waar donderdagavond de Laurenskerk in Rotterdam nog vol stond met 400 genomineerden voor de spectaculaire VIVA400 awards, stond er vrijdagochtend een gezellig maar wat intiemer gezelschap voor de deur bij KINO Rotterdam.

Dat allemaal voor de eerste editie van het Breakfast College by VIVA400. Het is immers zonde om je kennis niet te delen met andere ambitieuze vrouwen, vinden wij. En dus zaten er 150 ambitieuze vrouwen die ochtend aan een heerlijk gezond ontbijtje, wurmden ze zich in de downward facing dog, volgden ze workshops over onder andere personal branding en woonden ze een panelgesprek met nieuwslezeres Merel Westrik, Nouveau hoofdredacteur Claudia Straatmans, VVD-kamerlid Ingrid de Caluwe en VIVA’s Kirsten Steenvoort bij. Voor de meeste dames ging de wekker wel héél vroeg maar gelukkig gingen ze aan het eind van de dag met een hoofd vol inspiratie én een goed gevulde goodiebag naar huis. Weten wat daarin zat? Bekijk dan snel de video!

Wat zat er nou allemaal in?

Issey Miyake pouch met L’eau de Issey Pure Body Cream

Kanten boxershort van After Eden

15% korting bij Louen

20% korting voorstelling Pablo van het Scapino ballet

Wellnessbon t.w.v. 32,50 euro

Hands Off chocolade

Johnny Doodle chocola

Avoyd Double Delight serum

Avoyd Bikini Bliss serum

Nivea invisible deodorant

Ayer gezichtsmasker

O.P.I. nagellak

Lavera handcreme

Zenner stay in hair elastiek

Nivea repair shampoo

WIN WIN WIN

Vul hieronder het winformulier in en maak kans op één van de vijf goodiebags!

Deze winactie is verlopen, je kunt niet meer meedoen. De winnaressen hebben persoonlijk bericht gehad.