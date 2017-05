Wil je zien: nieuwe tranentrekker van de makers van ‘Me before you’

Waren de tissues bij jou tijdens het kijken van ‘The fault in our stars’ niet aan te slepen? Brak je hart bijna in tweeën bij het zien van ‘Me before you’? Dan hebben we goed nieuws voor je (en voor zakdoekfabrikanten): er verschijnt binnenkort een nieuwe tranentrekker in de bioscoop en deze trailer doet vermoeden dat het ook daar een giga challenge wordt om het droog te houden…

Van bestseller naar kaskraker

‘Everything, everything’ is een verfilming van de gelijknamige bestseller van schrijfster Nicola Yoon. Die vertelt over Maddy, een tiener die voor zo’n beetje álles allergisch is en een niet werkend afweersysteem heeft. Omdat de deur uit gaan in haar geval levensgevaarlijk is, leeft het meisje een afgezonderd en vooral eenzaam bestaan. Maar als er een nieuwe jongen naast haar wonen, komt haar weinig spannende leven volledig op z’n kop te staan. Hij neemt haar mee op avontuur en krijgt haar zover om eindelijk de wereld buiten de muren van haar huis te verkennen. Helaas niet zonder gevaar.

Noteren maar!

De makers van ‘Me before you’ tekenden voor de productie van de film. Grote kans, dus, dat ‘Everything, everything‘ nét zo’n emotrip teweeg zal brengen. We kunnen niet wachten, maar moeten helaas nog heel even geduld hebben: de film is vanaf 17 augustus te zien op het witte doek.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.