Bestel nu een Robijn-box van € 50 voor € 27,50

Op tjox.nl vind je boxen tjokvol voordeel! Via VIVA bestel je deze week de Robijn-box. Acht producten met meer dan 45 procent korting, plus een handy wasmandje (t.w.v. € 7,99) cadeau. En je krijgt de hele zaak ook nog gratis thuisbezorgd.

Kleine wasjes, grote wasjes: Robijn Wasmiddel en Wasverzachter kunnen ze allemaal aan. Want bij Robijn vinden ze: wat mooi is, moet mooi blijven. Het grootste wasmiddelen-en wasverzachtermerk van Nederland zorgt altijd voor een frisse was met een topgeur!

Dit zit er in dat tjokvolle actiepakket

• 2x Robijn Color Klein & Krachtig 735 ml

• Robijn Wasverzachter Morgenfris 750 ml

• Robijn Stralend Wit Klein & Krachtig wit 735 ml

• Robijn Wasverzachter Zwitsal 750 ml

• Robijn Color Zwitsal 735 ml

• 2x Robijn Intense geurbuiltjes

• Robijn & Zwitsal wasmandje

Een box van Tjox

Op tjox.nl hebben ze een missie: leuke producten leveren voor een lekker prijsje. Samen met Tjox mag VIVA toffe, compleet gevulde boxen aanbieden van jouw favoriete merken: Robijn, Sun, Zwitsal, Neutral, SoPure en Nivea. Tjokvol spullen en tjokvol voordeel, snel en gratis thuisbezorgd.

*Meedoen aan deze actie kan zolang de voorraad strekt, de Robijn-box wordt binnen 1 tot 3 werkdagen gratis bij je thuisbezorgd.