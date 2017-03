Hoe meer vriendinnen, hoe meer voordeel: naar ‘The Bodyguard’ met tot € 20 voordeel per ticket!

Zin om keihard mee te zingen met alle hits uit ‘The Bodyguard’? Sleep je BFF’s mee en geniet samen van het vette VIVA-voordeel dat je nu krijgt op de tickets. Speciaal ter ere van de Nationale Vriendinnendag (18 maart).

Net als in de film

Wil je de stomende liefdesgeschiedenis tussen een superster en haar bodyguard nog een keer meemaken als musical? Grijp dan je kans. Want alleen in maart geldt het speciale VIVA-vriendinnen-voordeeltarief: hoe meer vriendinnen je meeneemt, hoe meer voordeel jullie krijgen. Boek nu en je zit straks voor een vriendenprijsje met je BFF’s in het Beatrix Theater Utrecht bij ‘The Bodyguard’!

We want more!

2 vriendinnen – € 10 voordeel per kaart

3 vriendinnen – € 15 voordeel per kaart

4 vriendinnen – € 20 voordeel per kaart

Deze speciale aanbieding ‘For friends only’ is alleen geldig voor de maand maart

Romy Monteiro speelt de hoofdrol in de musical ‘The Bodyguard’.

Actievoorwaarden: Maximaal 10 kaarten per reservering • Deze • Geldig voor de 1e en 2e rang stoelen voor de voorstellingen in maart 2017 • Deze actie is op basis van beschikbaarheid en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen • Prijzen zijn in euro’s, exclusief reserverings- en bespreekkosten en afhankelijk van de door jou gekozen rang • Geen restitutie op reeds gemaakte reserveringen • Wijzigingen voorbehouden