4x must see films over interraciale kwesties

Onvoorwaardelijke liefde heeft niets met huidskleur te maken, weten we nu. Tegenwoordig worden interraciale relaties in Westerse landen volledig geaccepteerd, maar vroeger stonden de zaken er heel anders voor. Kijk maar naar deze vier prachtige films.

Loving (2017)

Een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat Virginia trouwen met elkaar, maar worden na hun huwelijk gearresteerd en een jaar lang vastgezet. Ze vechten negen jaar lang voor het recht om samen als een familie in hun geboortestad te mogen wonen. Hun rechtszaak, Loving v. Virginia, werd tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof uitgevochten.

Loving is being hailed as “the best picture of the year,” and is now nominated for 2 Golden Globes, including Best Actor and Best Actress. #ThisIsLoving Een bericht gedeeld door Loving The Film (@lovingthefilm) op 15 Dec 2016 om 10:13 PST

Hidden Figures (2017)

Drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst werken bij de NASA en zijn het brein achter een van de grootste operaties in de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Het trio oversteeg geslacht en reis en inspireerde generaties om groots te dromen.

#HiddenFigures🚀 is the untold American story that is inspiring the world. Please consider the 3 time @TheAcademy Award nominated film for Best Picture. Een bericht gedeeld door Hidden Figures (@hiddenfiguresmovie) op 14 Feb 2017 om 4:02 PST

Get Out (2017)

Thriller over Chris, een zwarte jongen die achterna wordt gezeten door blanke mensen. Wanneer zijn vriendin Rose hem uitnodigt om een weekend door te brengen met haar ouders, denkt Chris in eerste instantie dat het vreemde gedrag van de familie te maken heeft met hun interraciale relatie. Gedurende het weekend doet hij echter enkele verontrustende ontdekkingen.

Skin (2008)

Sandra Laing groeit op in het door apartheid verdeelde Zuid-Afrika. Ze wordt in de jaren vijftig geboren als het zwarte kind van twee blanke Afrikaners, die niet wisten dat ze zwarte voorouders hadden. Ze voeden haar op als hun ‘blanke’ dochtertje, maar op haar tiende wordt Sandra uit de blanke gemeenschap verstoten. De film volgt haar dertig jaar durende strijd om een eigen plek te veroveren in een veranderende wereld.