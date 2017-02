Wat te doen in Den Haag? Achmed Akkabi geeft tips

Heb jij genoeg van je eigen stekkie en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Of gewoon nieuwsgierig naar die mooie stad achter de duinen? Dan is dit je kans. Drie mensen krijgen dankzij de campagne ’30 days as a Hagenees’ de gelegenheid om dertig dagen in de Hofstad te wonen. En onderdak is niet het enige wat voor je geregeld wordt. Naast een woning krijg je ook een fiets, zakgeld en zelfs een baan! Wij spraken met acteur en ras-Hagenees Achbed Akkabi over de campagne én over Den Haag zelf.

Tekst Jessica Sindelka

Beeld Maaike van Haaster

Wat is het doel van 30 days as a Hagenees?

“De oproep is gericht op young professionals uit de creatieve, zakelijke en non-profitsector. Zij mogen dertig dagen in Den Haag ‘proefwonen’. Hiermee hopen we het imago van de stad te bevorderen om op die manier meer ondernemende types naar Den Haag te trekken.”

Waarom zet jij je ervoor in?

“Ik ben geboren in Den Haag en heb veel te danken aan deze stad. De liefde zit diep. Als Den Haag mij vraagt te helpen, zoals nu, dan sta ik klaar. Ik wil dat jij voelt wat ik voel als ik aan deze stad denk.”

Wat gaat de proefbewoner verbazen?

“Dat geen enkele stad in Nederland zo veelzijdig is als Den Haag.”

Wat vind jij het leukst aan Den Haag?

“Er is heel veel leuks, dus laat ik antwoorden met wat mij het gelukkigst maakt: tijdens een warme zomeravond met mijn vrienden tot diep in de nacht converseren over van alles en nog wat. Het liefst op het Zwarte Pad in Scheveningen bij strandtenten Barbarossa en Indigo. Barbarossa had afgelopen seizoen de beste flammküchen tonijn ever.”

Hoe breng jij je weekend door in de stad?

“Met vrienden en familie. Zondag is familiedag, dan hang ik bij m’n vader. Die woont in Escamp, de wijk waar ik zelf grotendeels ben opgegroeid. Al m’n neefjes en nichtjes komen dan eten bij ‘opa’.”

Wat mag iemand écht niet missen als ie in Den Haag is?

“De mensen. Praat met ze. Wij Hagenezen bijten niet. Iedereen heeft wel even tijd voor een praatje. Leer niet alleen de stad kennen, maar ook haar mensen.”

Achmeds top 3 restaurants

1. Wox. “Een restaurant gerund door een heel leuk koppel. Ik ken ze zelf van mijn tijd in de horeca. Af en toe kwamen ze eten bij het restaurant waar ik werkte, per toeval. Ze waren altijd attent en maakten m’n horecabijbaantje een stuk makkelijker. Ik betaal ze nu terug door af en toe in hun restaurant te gaan eten.”

2. Dayang. “Een heel klein Indisch restaurant in de Prinsestraat met maar twee tafels. Mensen komen er vooral om eten te halen. Ik heb er een tijdje schuin boven gewoond en haalde er toen geregeld mijn avondeten.”

3. Lapsang. “Bijna elk weekend zit dit restaurant vol. Het wordt gerund door een enthousiaste jongen, Pim. Mijn vrienden kennen hem beter dan ik. Maar ik zit er graag met hen. Tot ver na sluitingstijd.”

Achmeds top 3 uitgaansgelegenheden

1. De Pip. “Ik ben sinds het begin fan van Steven en David. Love their work. Ik heb hier zo veel leuke feestjes meegemaakt én gegeven. Heel kunstzinnig Den Haag is hier te vinden.”

2. Club Seven. “In deze club heb ik vier jaar lang met vrienden het feest ‘Daghap’ gegeven. Daar kwam tout jong hip Den Haag elke donderdagavond naartoe. We zijn onlangs gestopt bij editie 250. Feestjes geven heb ik altijd leuk gevonden. Ik wilde creëren wat er voor mij op m’n achttiende gecreëerd werd. Dat is erg goed gelukt, al zeg ik het zelf. ‘Daghap’ werd een begrip onder de jeugd.”

3. De Grote Markt. “Een rij gezellige cafés waar het elk weekend gezellig druk is. Fantastische sfeer.”

Zie jij het wel zitten om dertig dagen door te brengen in Achmeds favo stad? Klik hier om je op te geven.