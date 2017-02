Barcelona: 5x VIVA’s favorieten

Een trip naar Barcelona op de agenda staan? Check dan onze tips. Toffe stedentrip gegarandeerd!

Wijk

El Born: Je wordt instant verliefd op die schattige straatjes met pastelgekleurde huizen en kleine balkonnetjes. In dit hippe buurtje word je al snel verrast door te gekke vintage winkeltjes en restaurantjes waar de Barcelonezen zelf ook graag komen.

Shoppen

MoiStore: een pret-a-porter boutique vol unieke, betaalbare tot prima voor op je bucketlist designer items. Ook leuk: om de hoek zit een coole sneaker store waar je echt álle merken vindt. Moistore.barcelona en Uolker.com

Ontbijten

Alsur Café: Redvelvet wafels, donut sandwiches en avocado toast. Zo maar een greep uit het cosy tentje dat bekend staat om z’n ge-wel-di-ge brunchkaart, vol foodporn dat je de hele dag door kunt bestellen. Tip: ga zeker ’s avonds nog een keer terug voor de Oreo milkshake met wodka. Hemels. Liever wakker worden met een sterke bak koffie? Ga dan naar Casa Lolea. De lekkerste koffie ever. Beloofd! Alsurcafe.com en CasaLolea.com

Tapas

El Xampanyet: Aan het barretje tussen de borrelende Spanjaarden bestel je in deze bodega een flesje huiscava, én de lekkerste sardientjes die je ooit hebt gegeten. Geen vislover? De pimientos en jamon zijn hier ook echte aanraders. El Xampanyet, Carrer de Montcada, 22

Dakterras

El Merenderode la Mari: Aan de bar, met uitzicht over de haven waar je alle jetset peepz op hun jachten ziet chillen, bestel je één van de lekkerste coppa di sangria in Barcelona. Wegdromen met welk jacht jij straks wegvaart is toegestaan. MerenderodelaMari.com

Meer tips voor Barcelona? Check de rubriek ‘Volgens locals’ in VIVA 8. De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.