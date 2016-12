Dave Roelvink: ‘Het lijkt me heerlijk om een vriendin te hebben’

VIVA drinkt elke week een drankje met een leuke man. Deze week hingen we aan de bar met Dave Roelvink (22), die het afgelopen jaar uit huis ging, zijn imago opkrikte met zijn deelname aan ‘Expeditie Robinson’ en het maakte als dj.

Het is woensdagmiddag half zes bij Van Rijn op het Rembrandtplein in Amsterdam, als Dave Roelvink binnenloopt. Legerjasje aan, zwarte pet op. Hij heeft zich toch een partij dorst, zegt hij, dus bestelt een biertje en een cola (tegen de serveerster in plat Amsterdams: “Dankjewel, schat.”).

Kater?

“Ja, ik moest gister draaien op een hockeyfeest in Breda. Heel gezellig daar, allemaal hockeymeisjes, zestienplus. Maar ik was al om twee uur thuis, dus dacht: dan haal ik nog maar effe door op het Leidseplein.”

Je deed mee aan ‘Expeditie Robinson’. Had dat een positief effect op je drankgebruik?

“Nee, eerder negatief. Terwijl ik mee- deed met het idee: als ik terugkom, ben ik gestopt met roken en ga ik veel minder drinken. Nou, op het moment dat je uit de expeditie bent en je hebt zo lang niets gemogen, is het éérste wat je wilt een sigaret en een biertje. Vooral roken, eigenlijk. Zodra je weer een pakje voor je neus hebt, ga je roken, roken, roken. Dan merk je pas hoe verslaafd je bent. Ik ga nog wel stoppen hoor, in elk geval voor mijn veertigste.”

Heb je jezelf op het eiland versteld doen staan?

“Dat vraagt iedereen. Maar nee. Ik kende mezelf al goed, wist dat ik goed met mensen kan opschieten. Je verwacht het misschien niet, maar de meeste mensen die me leren kennen, vinden me aardig. Die zeggen: ‘Op tv en door dingen in de media dacht ik altijd dat je een arrogant kind was, een onaardig mens, maar in het echt ben je hartstikke aardig.’ Dus ik had al verwacht dat ik lekker in de groep zou liggen. En ik ben een doorzetter; ik ga altijd voor de winst en kan niet tegen mijn verlies – een minpunt. Dat is tijdens ‘Robinson’ ook gebleken.”

Vond je het lastig dat er geen spiegels waren?

“Mensen denken vaak dat ik heel ijdel ben, maar dat is totaal niet zo. Ik ben ’s morgens binnen tien minuten klaar. Ik pak kleren die boven in de kast liggen, ga douchen, poets m’n tanden, zet meestal een pet op. Liefst loop ik rond in mijn joggingpakkie. Zo ga ik hiernaast ook gewoon aan de bar zitten, bij Tante Roosje. Daar kom ik al vanaf mijn zestiende omdat mijn vader er elke zondag moest optreden. Op een gegeven moment gingen mijn vrienden ook mee. En nu het is overgenomen door een vriendin van me, zit ik er soms wel zes keer per week.”

We zagen in je realityprogramma ‘Dave het huis uit’ dat je op jezelf bent gaan wonen. Kun je goed alleen zijn?

“Nee, heel slecht. Als ik niks doe, nodig ik vrienden uit en gaan we playstationen. Filmpje kijken, eten bestellen. Zo pak ik mijn rust. In mijn eentje chillen kan ik niet. Ik heb het weleens geprobeerd, op de bank voor de tv, maar ik vind het verschrikkelijk. Het confronteert me met mijn alleen-zijn, dat ik denk: is dit het? En weet je, vijfhonderd meter verder zit mijn vader op de bank. Dus op zulke momenten ga ik lekker bij die ouwe zitten.”

Dat klinkt alsof je toe bent aan een relatie.

“Ja, haha. Het lijkt me heerlijk om een vriendin te hebben. Maar je moet wel de juiste tegenkomen. Ik kom natuurlijk genoeg vrouwen tegen met mijn werk als dj, maar ze zat er nog niet tussen.”

