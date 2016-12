Kiki van Deursen: ‘Ik heb zo veel grote dromen dat ik er soms van schrik’

Kiki van Deursen (31) kan naar eigen zeggen weinig anders dan acteren en zingen. Maar waarom zou ze ook, met haar talent? We vroegen de actrice, die te zien is in de series ‘Smeris’ en ‘All-in kitchen’, naar haar ambities.

Wanneer wist je dat je zangeres en actrice wilde worden?

“Op mijn tiende zag ik de voorstelling ‘Kruimeltje’ bij Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam. Ik wilde dat ik daar zelf in speelde, in de rol van Buikie: een vals weeskind met een waanzinnige stem. Ik denk dat de vrijheid en spelovergave van de actrice me inspireerden. Ik was toen ook lid van een kinderkoor, waar we vaak meerstemmige nummers zongen. Vanaf mijn elfde speelde ik zelf bij Hofplein. Maar ook al vond ik spelen en zingen het allerleukst, ik dacht niet dat ik echt kans zou hebben om ermee verder te gaan. Ik dacht dus niet na over een zang- en acteercarrière, totdat Louis Lemaire (de regisseur van Jeugdtheater Hofplein, red.) in mijn examenjaar vroeg of ik niet naar de toneelschool wilde in plaats van biologie te gaan studeren. Toen besefte ik dat ik de de rest van mijn leven zou kunnen spelen, als ik er hard voor zou werken.”

Als je moet kiezen, wordt het dan acteren of zingen?

“Moeilijke vraag. Ik hou enorm van allebei. Als ik nadenk over hoe ik mezélf kan raken, is dat met zingen. Vooral als ik samen zing met anderen. Ik weet niet waarom harmonie zo bij me binnenkomt, maar dat doet het. Laatst moest ik huilen door een zelfgemaakt arrangement van ‘I don’t want to wait’, de theme song van ‘Dawson’s creek’, dat ik samen zong met Carolien Borgers en PHOS. Misschien is het voor iedereen beter als ik alleen maar thuis zing, waar ik ongestoord kan grienen, en kies voor acteren, haha.”

Net toen ik dacht: dit gaat goehoed, bleef het werk uit

Twijfel je weleens of er wel weer een nieuw project komt?

“Ik weet nooit wat ik over een jaar aan het spelen ben of wat ik zal verdienen. Ik heb in 2015, na twee hoofdrollen in series, een halfjaar geen klus gehad. Net toen ik dacht: dit gaat goehoed, bleef het werk uit. Van stilzitten en wachten word ik onrustig, dus toen heb ik een eigen voorstelling gemaakt, ‘Man don’t break’, met The Bad Men from Bodie. Dat wilde ik altijd al een keer doen, dus aan de andere kant houdt ‘vrij zijn’ me ook creatief. Ik heb nu weer een heel goed jaar. Met de opnames van ‘Smeris III’ en een hoofdrol in de nieuwe speelfilm ‘Bella donna’s’, die deze winter wordt gemaakt. Maar tóch houdt ergens de vraag me bezig wat er in februari gaat komen.”

Waar kunnen we je nu in zien?

“In de serie ‘All-in kitchen’, de spin-off van ‘Bluf’. Ik heb een grote, leidende rol: een moederfiguur die het hele zooitje jongens bij elkaar probeert te houden. Het verhaal van ‘All-in kitchen’ is misschien niet mijn droomproject, maar ik heb een van de fijnste draaiperiodes ooit beleefd. Iedereen zette zich volledig in voor de serie, supermotiverend. En we hadden enorm veel lol op de set. Ook voor ‘Smeris lll’ kon ik niet wachten om te beginnen met draaien. Het liefst speel ik een karakter dat een ontwikkeling doormaakt. Een interessant personage met een eigen psychologie, dat niet alleen in dienst staat van een ander personage. In seizoen 1 leek Maartje ‘gewoon’ een collega van Theo (Jeroen van Koningsbrugge) en Willem (Dennis van de Ven), maar ze bleek een mol in het team te zijn. Ze had nauwe banden met criminelen en speelde belangrijke informatie aan hen door. Dat werd moeilijker om te doen toen Theo en zij een relatie kregen; ze verraadde niet alleen haar collega’s, maar ook haar geliefde. In seizoen 2 was Maartje voortvluchtig en ging over lijken om haar eigen leven te redden en dat van het kind in haar buik. In seizoen 3 laat ik haar als de volwassen geworden, jonge vrouw zien die haar verantwoordelijkheden neemt. Zonder dat ze stoffig is geworden: ze heeft nog altijd een hang naar avontuur en mijdt geen gevaar.”

Mijn vriend moet de eerste plek delen met mijn beroep en dat geldt omgekeerd ook

In wat voor stuk wil je graag spelen?

“Ik bid al jaren op mijn blote knietjes om een keer in een familievoorstelling van Pieter Kramer van het Ro Theater terecht te komen. Die zijn fantastisch! Ik heb mezelf al vaker aangeboden, zonder resultaat. Dus Pieter, mocht je deze VIVA lezen: pick me! Ik zou ook graag in een film van Kim van Kooten willen spelen. Haar scenario’s vind ik te gek. Stiekem droom ik over heel veel meer; ik heb zo veel grote dromen dat ik er soms van schrik. Ik wil niets anders dan acteren en zingen. Ik kan trouwens ook niets anders. Over tien jaar hoop ik dat ik kan terugkijken op een goeie tijd: een gelukkig leven met succes in mijn werk en dromen die geen dromen zijn gebleven.”

Welke (carrière)vrouw inspireert jou?

“Floor Houwink ten Cate! Ze is één bonk creativiteit, dramaturg, theatermaker, scenarist, filmregisseur en een keiharde werker. Let op mijn woorden: ze gaat heel groot worden. Een van mijn favoriete actrices is Marieke Heebink van Toneelgroep Amsterdam. Ik kijk graag naar haar en probeer haar talent op te zuigen.”

Hoe combineer je werk en privé?

“Mijn verkering heeft een eigen restaurant: Choux. Voor ons allebei is werk onze grote passie. Mijn vriend moet de eerste plek delen met mijn beroep en omgekeerd geldt dat ook. Maar daarom werkt het misschien ook zo goed.”