De leukste plekken in Amsterdam om je moeder mee naar toe te nemen op Moederdag

Voor je het weet is het zondag, en ja, dan is het dus alweer Moederdag. Nog geen cadeau in huis voor je lieve moeder? No worries, neem haar gewoon mee naar een van deze plekken.

Voetjes in het zand

De stad onthaasten doe je het best met je voetjes in het zand, en nee, daarvoor hoef je niet per se naar de kust. Ga samen naar Strandzuid, hét stadsstrand van Amsterdam, en bestel ‘The mother of all brunches’. Geniet van finger sandwiches en natuurlijk een glaasje bubbels! strand-zuid.nl

Op de gezonde toer

Hoewel de naam anders doet vermoeden, ben je bij SNCKBR aan het juiste adres voor een gezonde Moederdag. Laat je verwennen met heerlijke pancakes en vegan shakes. snckbr.com

Cocktailtime!

Speciaal voor Moederdag serveert The Tailor, de hotelbar van het Krasnapolsky Hotel, de ‘Mothers bliss cocktail’. De mix van wodka, St. Germain, Wynand Fockink Volmaakt Geluk, limoen en eiwit zorgt gegarandeerd voor een gezellige middag met moeders. barthetailor.com

Food in overvloed

Trakteer je moeder op een uitje naar de Foodhallen! Er zijn weer nieuwe stands aan het foodwalhalla toegevoegd, die het proberen meer dan waard zijn. Ga voor een hartige hap naar BaoWowoW YippieYoYippieYay of ga voor een als unicorn verklede wafel bij I-Scream Waffle. Als je je moeder daarmee geen topmoederdag bezorgt… foodhallen.nl

Op chic

Wil je echt punten scoren? Nodig je moeder dan uit voor een afternoon tea in de mooie Tea Room van THE DUCHESS. Een overdaad aan hartige delicatessen, sandwiches, patisserieën, stijlvolle zoetigheden en macarons: niets is te gek voor je lieve moeder. the-duchess.com

Voor di mammma

In Italië is familie heel belangrijk, en moeders helemaal. Op Moederdag biedt het Italiaanse restaurant Ferilli’s – in The College Hotel – daarom een overheerlijk en uitgebreid Mother Day Menu aan, met Italiaanse klassiekers. Jum! thecollegehotel.nl/ferillis

