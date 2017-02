Volgens locals: New York

Britt Hijkoop (24) werkt als pr-medewerker bij NYC & Company, New Yorks officiële reisorganisatie. Ze woont in Murray Hill, een wijk in Manhattan.

Wat is het beste aan New York?

“De mensen natuurlijk.”

Wat doen hippe New Yorkers nu het liefst?

“Foodhallen en celebrity chef-owned restaurants zijn nu helemaal hip. Daarnaast zijn er ook veel Instagram-waardige kunstexposities.”

Wat doe jij het liefst in het weekend?

“Ik begin met een spin-les, gevolgd door een brunch en dan de stad in. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe buurten om te verkennen of interessante expo̓s. Ik kijk erg uit naar The Whitney Biennial tentoonstelling in maart dit jaar.”

Kun je een beetje fietsen in New York?

“Je kunt het beste lopen in de stad, maar iedereen weet natuurlijk dat Nederlanders het liefst fietsen. De straten in Brooklyn zijn prima geschikt voor de fiets en je hebt daar een te gek uitzicht over de Lower Manhattan skyline.”

Check ook nycgo.com voor meer inside info over the city that never sleeps.

Eten

White Gold: dit is een slager/restaurant aan the Upper West Side en een van de populairste restaurants van het moment. whitegoldbutchers.com

Drinken

Dutch Kills Bar: de verborgen schat van Long Island. Vanbuiten net een slechte karaokebar, maar vanbinnen is het fantastisch! Lekkere cocktails en erg aardige bediening. dutchkillsbar.com

Slapen

Meatpacking District: de Kardashians, Miley Cyrus, de Hiltons, Cara Delevingne, Taylor Swift en Diane von Furstenberg. Ik heb ze er allemaal meerde keren gespot.

Shoppen

Catbird: een sieradenwinkel in Williamsburg. Ze noemen zichzelf ook wel ‘het mekka van alles wat glimt̓. catbirdnyc.com

Doen

Een echte New Yorkse bagel eten.

Meer tips van Britt over New York? Check VIVA 7! De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.