May-Britt Mobach: ‘Van een beetje tegenwind ga je harder fietsen’

Dé droom van May-Britt Mobach? Een papieren versie van Amayzine. En dus ging ze er vol voor.

May-Britt Mobach: 43 jaar • Haarlem • Samen met Ewart • Moeder van drie dochters (9, 7 en 4 jaar) • Oprichter en hoofdredacteur van Amayzine.com en Amayzine

Welke rol speelt persoonlijke groei in jouw leven?

“Het typeert me dat ik nooit heb gekozen voor één specialisatie, maar dat ik wel klim. Ik heb gewerkt als eindredacteur bij tv en heb bijvoorbeeld ‘RTL boulevard’ opgestart. Daarna ben ik de bladenwereld ingegaan en vervolgens heb ik m’n online magazine Amayzine opgezet. Die komt in januari voor het eerst uit op papier. Allemaal puur intuïtieve beslissingen, waarvan ik soms dacht: waartoe leidt dit? Is het slim om wat ik nu heb opgebouwd, los te laten? Achteraf blijken al die stappen schakeltjes te zijn in een ketting die nu helemaal klopt. Ze brachten me steeds verder, naar een plek waar alles in mijn leven samenkomt.”

Moest je bij elke nieuwe uitdaging over een drempel?

“Absoluut. Ewart en ik zijn bijvoorbeeld ooit een halfjaar naar Rome gegaan, omdat we voelden dat we een tijdje in het buitenland wilden wonen. Dat was eng, want we wisten wat we achterlieten, maar niet wat ons welkom zou gaan heten. Maar zelfs als iets minder goed uitpakte dan ik had gehoopt, maakte het me toch sterker: ik heb het maar mooi gedurfd! Dat stimuleert me om mijn drijfveer te blijven volgen, al zei mijn innerlijke criticus soms iets anders. Zo popten er eerst allerlei bezwaren in mijn hoofd op toen het idee ontstond om van Amayzine een papieren magazine te maken: wat zullen de mensen zeggen als ik van digitaal naar print ga? Is drukken niet veel te duur? Daar heb ik wel wakker van gelegen.”

Wat trok je dan over de streep om het tóch te doen?

“Ewart is als producent gewend om groot te denken. Hij zei: ‘Kom op, maak gewoon zes edities per jaar. Dat kún jij.’ Toen ik de knoop eenmaal had doorgehakt, was ik enorm trots. Ik voelde dat ik echt voor mezelf hadgekozen en voor wat ik het liefst wil: een eigen magazine uitbrengen dat je overal mee naartoe neemt. Papier is altijd mijn grote liefde geweest; op mijn achtste zat ik al te tikken op een typemachine. Het is alsof ik de omweg via tv, bladen en online nodig heb gehad om te komen waar ik nu ben.”

Hou niet krampachtig vast aan wat je hebt, maar durf stappen te zetten

Wat is voor jou de essentie van InSync leven?

“Dat je op jezelf kunt vertrouwen. Hou niet krampachtig vast aan wat je hebt, maar durf stappen te zetten. InSync leven betekent voor mij dat je doet wat jij belangrijk vindt en daar heel erg van geniet. Ik ben gek op mijn werk, maar ik doe mijn telefoon soms bewust een avondje uit om helemaal in het nu te zijn. Dat zorgt ervoor dat ik één word met mezelf en daarna weer vol energie kan doorgaan met wat mij het gelukkigst maakt.”

Is je reis naar persoonlijke groei en bewustzijn nu ten einde?

“Die reis gaat altijd door, want er zijn nog elke dag dingen waarvan ik denk: dit had ik anders kunnen doen, misschien had ik het zus of zo moeten aanpakken. Dat is menselijk. Het verschil met vroeger is dat ik dat soort momenten tegenwoordig kan inzetten om van te groeien. Ik benoem het, accepteer het en kijk wat ik de volgende keer kan doen om nog meer uit mezelf te halen. Juist van een beetje tegenwind ga je harder fietsen. Je leert ervan waar je krachten liggen en hoe je die optimaal kunt benutten.”

Wat is dat eigenlijk, ‘InSync leven’?

Het klinkt op het eerste gezicht zweverig, maar InSync leven is juist hartstikke praktisch. De essentie is dat je één bent met jezelf, wat begint met beter luisteren naar je innerlijke criticus. Je weet wel, dat stemmetje in je achterhoofd. Maar liefst zes van de tien vrouwen wordt beïnvloed door die innerlijke stem. Vaak positief, maar soms draaft die stem door en brengt ie je aan het twijfelen. De gouden tip is om je innerlijke criticus niet als vijand te zien, maar als je grootste kracht. Lukt dat, dan kan die stem je uitdagen om het beste uit jezelf te halen en het leven te omarmen. Dat maakt je zelfverzekerder, creatiever en vastberaden om te gaan voor wat jou het gelukkigst maakt. InSync leven geeft je het gevoel dat je de wereld aan kunt en heeft een positief effect op alle aspecten van je leven: van werk en vriendschappen tot je relatie.