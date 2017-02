Middagdipmomenten op het werk die iedereen herkent

Ook altijd het idee dat de klok rond drieën alleen maar langzamer gaat? Waar je ’s ochtends nog door je taken heen vloog, schiet het nu geen meter meer op. Deze gifjes zijn herkenbaar voor iedereen die weleens last heeft van een middagdip.

Om de vijf minuten kijk je op de klok: hoe lang nog?

Beleefd lachen om die flauwe grap van je collega zit er even niet meer in. Verder dan Chrissy Teigen bij de Golden Globes anno 2015 kom je niet.

Je hebt inmiddels zoveel cafeïne op dat je zit te stuiteren op je bureaustoel.

Je biedt constant aan drinken te halen voor je collega’s. Al is het maar om even achter je laptop vandaan te komen.

Je hoopt stiekem dat niemand je nu om iets belangrijks gaat vragen.

Eigenlijk heb je gewoon geen idee waar je mee bezig bent.

Niet dat je ’s ochtends wel aanspreekbaar bent.

