Heb je er wel eens aan gedacht om je leven te verzekeren? Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is het niet. Met een overlijdensrisicoverzekering bescherm je je nabestaanden tegen financiële zorgen, als jij er niet meer bent. Dit is nodig wanneer je een hypotheek afsluit, maar ook als je huurt is het een overweging waard. Het zit namelijk zo:

Huren kan heel fijn zijn. Je hoeft je niet bezig te houden met onderhoud, lekkage of rioleringsproblemen. Als dat gebeurt bel je de eigenaar, en stuur je de rekening naar de verhuurder.

Nabestaanden beschermen

Maar als huurder heb je wél te maken met maandelijks terugkerende vaste lasten. De huur zelf, servicekosten, energiekosten, gemeentelijke belastingen en andere verzekeringen. Je moet er dus niet aan denken dat dan je inkomen wegvalt door overlijden. Je wilt natuurlijk graag dat je nabestaanden kunnen blijven wonen waar ze wonen. En de dingen doen die ze nu ook doen.

Stel-je-voor-dat…

Met een overlijdensrisicoverzekering bescherm je nabestaanden tegen financiële zorgen, mocht jou dus iets overkomen. Zij krijgen dan eenmalig een bedrag uitgekeerd, voor als je er niet meer bent. Zo kunnen je nabestaanden jouw vaste lasten op vangen of schulden op zich nemen. Dat zorgt voor financiële rust in een moeilijke periode. Een fijn idee!