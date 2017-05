Rotterdam volgens een local

Sinds de stad de top 10 van de ‘Lonely Planet’ binnendrong, zijn toeristen er niet meer weg te slaan. Rotjeknor, here we come!

Sabine Bartelse-van Zeijl (31) is geboren en getogen Rotterdamse. Ze heeft een eigen bedrijf als pr- & marketingconsultant en is hardlooptrainer. In haar vrije uurtjes stippelt ze routes uit om weer nieuwe stukken van de stad te ontdekken.

Wat is er zo tof aan Rotterdam?

“De havenstad is continu in beweging en blijft je inspireren en verrassen. De stad bruist door de mix van culturen en er is volop ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals bar Noord, een pop-upbar van containers waarin feestjes worden gegeven. Het lijkt wel alsof er elke dag iets nieuws is, niets is te gek. Dit is echt mijn stad waar ik met heel veel plezier werk en leef.”

In welke wijk woon je?

“In hartje centrum. De Markthal, het foodwalhalla van Nederland, en de Laurenskerk zijn next door. Als ik de deur uit loop, sta ik in het midden van de stad en kan ik alle kanten op. Het liefst lopend of op de fiets, dat is prima te doen en dan hoef ik niet op een bus of tram te wachten.”

Wat is the place to be?

“De Ballentent, voor een lekkere gehaktbal. Hier proef je de echt Rotterdamse sfeer, en je hebt uitzicht op de Maas. Alle havenlui kwamen hier vroeger. Het café is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en het pand waarin het zit, was eerst een douanepost. Geen hippe tent, maar Rotterdamser krijg je het niet: ze praten kneiterplat.” deballentent.nl

Wat doe je het liefst in het weekend?

“Ik start altijd sportief met mijn hubby en personal trainer in de gym. Daarna genieten we van een ontbijt of lunch in een bar als Sajoer, waar ze goeie smoothie bowls serveren. ’s Avonds belanden we vaak in de stad voor een drankje. Ergens in de Witte de Withstraat, waar veel leuke cafés zitten. De zondag beginnen we met een rondje hardlopen en verder vermaken we ons prima. Als je in het centrum woont, komt je snel in de verleiding om even naar buiten te gaan.”

Shoppen

Louen Het assortiment in deze boetiek heeft een Deense touch. louen.nl

Eten

Ter Marsch Voor de beste burgers in town. Naast de burgerzaak hebben ze ook een café, voor lekkere cocktails. termarschco.nl

Blog

Esther Buitendijk blogt over het hippe leven in de stad mét kinderen en deelt veel leuke hotspots. urbanmoms.nl

Drinken

Biergarten ’s Avonds maakt de dj er in deze openluchtbar een feestje van. Het café zit aan de achterkant vast aan poppodium Annabel (zie hieronder). Op de grote trap zit iedereen in de zomer in de zon te chillen. biergartenrotterdam.nl

De straat op

Pannekoekstraat Zijstraat van de grote winkelstraat de Meent met een gevarieerd aanbod en een gemoedelijke sfeer. Als mensen naar Rotterdam komen, gaan ze vaak naar de Lijnbaan, oftewel ‘de Koopgoot’. Vervolgens zeggen ze: “Ik vind het maar niks hier.” Daarom moet je dit soort straatjes opzoeken, daar zitten ondernemers die uit de stad zelf komen.

Meer tips van Sabine? Check VIVA 19! De editie ligt van 10 mei t/m dinsdag 16 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.