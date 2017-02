Streetview: A compliment a day keeps the doctor away

Woensdag 1 maart is het Nationale Complimentendag. De perfecte dag om een ander wat lof toe te zwaaien! VIVA ging de straat op: wie verdient er een compliment?

Tekst en beeld Daphne Ponsteen

Loes van der Laan (22), student Global Health

Krijg je weleens een complimentje?

“Ja! De leukste complimentjes gaan toch wel over je persoonlijkheid, dat vind ik leuker om te horen dan iets over je uiterlijk. Ik krijg het vaakst complimentjes van mijn vriend en ouders.”

Soms vind ik complimentjes wel ongemakkelijk.

“Het ligt aan de situatie en van wie je een compliment krijgt. Volgens mij weten veel mensen er soms niet op te reageren. ‘Oh ik heb vandaag niks aan mijn uiterlijk gedaan joh!’, een excuus is al snel gemaakt. Maar bij vrienden vind ik het makkelijker om dankjewel te zeggen.”

Wie zou je een compliment willen geven en waarom?

“Jou! Ik vind je knalroze muts namelijk echt supertof. Je hebt ‘m net gekocht? Ik vind het leuk als mensen voor iets verrassends kiezen in hun outfit. Dus het complimentje gaat bij deze naar jou.”

Alex Thiltges (29), eigenaresse zwemkledingmerk Anja Paris

Geef jij graag complimentjes?

“Ja! Ik ben gek op het geven van complimentjes. Ze kosten niets en het kan iemand z’n hele dag goedmaken. Ik vertel mensen het liefst dat ze er mooi uitzien.”

Van wie krijg jij de meeste complimentjes?

“Zonder twijfel van mijn man. Hij zegt continue hoe mooi, slim en grappig ik ben. Ik vind het geven van complimentjes essentieel in een relatie. Het is zo goed voor je zelfbeeld en maakt je een stuk onzekerder. Ik kan het iedereen aanraden.”

Aan wie geef jij ‘m?

“Ik woon in Parijs en ben een weekendje in Amsterdam voor het vrijgezellenfeest van mijn beste vriendin. Zij verdient een groot compliment. Ze is er altijd voor me, door dik en dun. Ze is gewoon een geweldig mens.”

Sanne de Wit (28), woonbegeleider in de psychiatrie

Wat is het laatste compliment dat je hebt gehad?

“Een meisje in een kledingwinkel kwam net naar me toe om me te complimenteren over mijn tas! Hij is van Rains en echt perfect voor dit koude, natte weer. Het is altijd leuk om een complimentje van een vreemde te krijgen.”

Strooi jij veel met complimentjes?

“Ja, best wel. Ik geef ze vooral aan mijn vriendinnen. We zijn vrouwen dus de gesprekken gaan vaak over kleding. Daar geef ik dan ook de meeste complimentjes over, ze zien er vaak erg leuk uit.”

Wie verdient er een compliment?

“Mijn beste vriendin verdient een groot compliment omdat ze net uit een relatie komt en ondanks alles toch op een hele positieve manier naar dingen kijkt. Dat vind ik erg knap.”

