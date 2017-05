Met deze tips kies je nooit meer de verkeerde rij voor de kassa

Dag na dag, keer op keer gaat het fout. Je denkt de goede rij te kiezen, maar uiteindelijk sta je wéér het langst te wachten. Is het het lot? Zal er ooit een dag komen dat je het leert? Nou, vandaag zou best eens die dag kunnen zijn.

Schrijnend maar waar: we brengen achttien maanden van ons leven door in de rij. Aangezien wachten niemands grootste hobby is, proberen we die tijd zoveel mogelijk te beperken. Maar hoe hard we ook ons best doen, toch lijken we keer op keer weer de verkeerde wachtrij te kiezen. Tijd om te achterhalen hoe we daar verandering in kunnen brengen, moeten doctor Nicos Georgiou en hoogleraar Enrico Scalas van de Universiteit van Sussex gedacht hebben. Zij deden er onderzoek naar, gepubliceerd op de website The Conversation.

Misleidende intuïtie

Volgens Georgiou en Scalas laat je je bij het kiezen van een rij vaak onterecht leiden door je intuïtie. Je gaat al gauw voor de kortste rij, terwijl die helemaal niet garandeert dat ie ook het snelst is. Bij die keuze mis je veel informatie: weet je bijvoorbeeld hoeveel items er per rij afgerekend moeten worden en hoeveel tijd er per persoon verstrijkt? Berekenen welke rij je moet kiezen is lastig, omdat het afhankelijk is van veel variabelen. En al die informatie heb je op het korte moment dat je een rij kiest niet 1, 2, 3 bij de hand.

Kies voor links

Maar als we niet zomaar voor de kortste rij moeten kiezen, wat dan wel? Desmos, een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met technologie en data, heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Daaruit blijkt dat er vier manieren zijn om de snelste rij te kiezen.

Kies altijd voor vrouwelijke caissières. Zij zouden sneller zijn (who run the world?). Check of er rijen zijn die leiden naar meerdere kassa’s. Zo ja: kies altijd die, want die rij zal een stuk sneller gaan. Ga voor de linkerrij. Mensen die rechts zijn – en dat zijn nu eenmaal de meeste mensen – hebben namelijk de neiging om in de rechterrij te gaan staan. Kies een rij met mensen met volle winkelkarretjes. Huh? Ja, dit is verstandiger dan in een even lange rij te gaan staan die bestaat uit meer mensen met minder boodschappen. Dat komt omdat face-to-face-contact veel vertraging oplevert; groeten en betalen kost nu eenmaal veel tijd.

Ga jij de tips opvolgen? Wij vinden ze in ieder geval het proberen waard!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock | Bron The Conversation, Daily Mail