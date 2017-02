Vette baan: Evelijn (28) werkt als brand advisor

In ‘Vette baan’ vertellen vrouwen over hun toffe carrière. Deze keer: Evelijn Reinke. Werk: brand advisor bij Influentials | Leeftijd: 28 | Instagram: @evelijnreinke | Relatiestatus: single | Trots op: dat ik deel uitmaak van een snelgroeiende start-up.

Tekst Kim Buitenhuis | Beeld Marco Wallenburg

Wat verdient het? “Het salaris als brand advisor is marktconform. Met een abonnement op onze tool kan een merk voor € 295 per maand campagnes opzetten. Wil een klant Influentials de hele campagne laten uitvoeren? Dat kan vanaf € 3.500, excl. influencer fee.”

Onderhandeltip “Wees eerlijk en transparant. Als ik de kosten bereken voor een campagne, leg ik precies uit wat we allemaal wel en niet doen voor dat bedrag.”

Struggles “Merken weten nog nog niet altijd wat ze uit een influencer-campagne willen halen. Door vooraf duidelijke doelen af te spreken, voorkom je teleurstellingen.”

No go “Alleen naar het bereik van een influencer kijken. Het gaat niet om het aantal volgers, vooral engagement en relevantie zijn key voor een goede influencer-marketingstrategie.”

Carrièretip “Wees niet bang om op je gevoel te vertrouwen. En durf fouten te maken. Falen doe je pas als je stopt met proberen.”

Handige app “Keynote is onmisbaar voor het maken van campagnevoorstellen. Daarmee zorg ik er altijd voor dat mijn voorstel er profes- sioneel en verzorgd uitziet.”

Meer lezen over de job van Evelijn? Check de rubriek ‘Vette baan’ in VIVA 7. De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.