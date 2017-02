Vette baan: Judith (27) is illustrator voor grote modemerken

In ‘Vette baan’ vertellen vrouwen over hun toffe carrière. Deze keer: Judith van den Hoek. Werk: Illustrator voor grote modemerken, aangesloten bij agency Karine Garnier in Parijs en Illustration LTD Leeftijd: 27 | Instagram: @studio.judithvandenhoek Relatie: Samenwonend Trots op: Doorzettingsvermogen | 2016: “Gaf me een nieuw perspectief.”

Tekst Kim Buitenhuis | Beeld Judith van den Hoek

Salarisindicatie “Een editorial illustreren (voor een tijdschrift dus) is geen vetpot, daar kun je nog geen maand huur van betalen. Als illustrator moet je het hebben van grote projecten, en werk voor grote merken als Givenchy. Met een beetje geluk sleep je daar een salaris uit waar veel mensen een jaar voor moeten werken.”

Onderhandeltip “De eerste keer dat een bedrijf mij vroeg voor een project, lagen ze onder de tafel van het lachen toen ik mijn prijsindicatie gaf. Die was veel te laag. Ik had geen idee. Nu heb ik twee agentschappen die alles voor me regelen, ook qua prijsafspraken.”

Struggles “Ik werk altijd alleen, en kan mijn werk niet uit handen geven.”

No-go “Niet naar de klant luisteren of je deadlines missen. De klant is koning en deadlines halen is een absolute must. Soms is het gewoon keihard werken en even geen weekend vieren.”

Carrièretip “Ga ervoor. Ik vond mijn werk nooit goed genoeg, maar ben toch een blog begonnen. Die werd steeds beter bezocht en daar kwamen weer opdrachten uit voort.”

Handige app “Instagram is onmisbaar. Post je werk en zie wat er gebeurt.”

Meer lezen over de job van Judith? Check de rubriek ‘Vette baan’ in VIVA 6. De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.