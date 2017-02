Vette baan: Marjet (36) is SEO-specialist en oprichter van Bureau Bold

Salarisindicatie “Ik probeer per maand ongeveer 2000 euro netto aan mezelf uit te keren. Als er nog iets overblijft, gaat dat terug in mijn bedrijf als investering en voor mijn pensioen.”

Onderhandeltip “Prijs jezelf in elk geval niet te laag. Daar heb ik nog altijd moeite mee. Maar hoe hoger je dienst, hoe meer mensen er ook van genieten en er waarde aan toekennen.”

Struggles “Veel alleen werken en alle verantwoordelijkheid op je eigen schouders is niet altijd prettig. Op den duur zou ik het wel leuk vinden om een samenwerkingspartner te vinden.”

Carrièretip “Hou het simpel voor jezelf en blijf gefocust werken aan een of twee hoofdactiviteiten.”

Handige app “Evernote Voor iedere klant hou ik een note bij met alle informatie over deze klant en de dingen die ik heb gedaan.”

Boekentip “Het boek ‘Coach jezelf naar succes: 101 tips’ van Talane Miedaner. En de agenda van elsennel.nl: om ook offline notities te maken en in het overzicht je doelen/projecten te noteren.”

