Vette baan: Sanny (31) is founder en vlogger van Sanny Zoekt Geluk

In ‘Vette baan’ vertellen vrouwen over hun toffe carrière. Deze keer: Sanny Verhoeven. Werk: Founder online platform Sanny Zoekt Geluk – Leeftijd: 31 – Instagram: @SannyzoektGeluk – Relatiestatus: Half jaar getrouwd – Trots op: wat ik allemaal heb opgebouwd, en dat ik altijd trouw ben gebleven aan mijn gevoel. Geen snel, maar duurzaam succes voor mij.

Tekst Kim Buitenhuis | Fotografie: RVR photograhy

Salarisindicatie Sanny: “Het eerste jaar verdiende ik 0 euro en heb ik juist veel geïnvesteerd in cameramensen etc. Na ruim anderhalf jaar kon ik er van leven. Als beginnend blogger verdien je nu na driekwart jaar rond de 2000 euro per maand. Bij mij varieert het enorm. De ene maand verdien ik 500 euro de andere maand is het superdruk en verdien ik 10.000 euro.”

Onderhandeltip “Maak inzichtelijk wat de klant krijgt en waarom dit gaat werken. Denk waar mogelijk in pakketprijzen, waar je weer korting op kunt geven. En neem altijd de tijd om erover na te denken voor je iets tekent.”

Struggles “Je bent altijd aan het werk. Zelfs op mijn huwelijksreis had ik nog een Skype call met een klant over een nieuw project. Continuïteit zorgt ook voor extra druk. Elke week drie video’s en dagelijks een Insta-post… Blijft lastig. Dit neem ik ook mee in m’n vlogs, zodat niemand denkt dat alles perfect is. Perfectie bestaat niet.”

No go “Lui zijn. Veel mensen hebben geen idee hoe hard YouTubers werken. Niet open zijn over het feit dat je gesponsorde content maakt, is ook not done.”

Handige app “Blinkist voor samenvattingen van interessante boeken. En Evernote: houdt al je notities en to do-lijstjes bij.”

