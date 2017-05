Vette Baan: Sara Rosalie (29) heeft haar eigen skin care-merk

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Op de schapenboerderij waar Sara Rosalie (29) opgroeide, werd ze geïnspireerd om haar eigen skin care-merk te produceren: Sara Rosalie, op basis van lanoline.

Tekst Marloes Teerenstra

Beroep: Founder bewust skin care-merk Sara Rosalie

Status: Ondernemer

Wapenfeit: ‘Verzorg je huid met producten waarvan je weet wat erin zit’

Handige app



“Ik doe veel via Instagram en gebruik ‘Later’ om posts in te plannen. Dan hoef je niet alsmaar on the spot iets te bedenken.”

Struggles

“Ik zit met mijn bedrijf in de opstartfase en werk nu nog alleen. Ik zou soms willen dat ik een sparring- partner had, omdat het lastig kan zijn om keuzes te maken als ik iets tegenkom waarmee ik nog geen ervaring heb.”

No go

“Inefficiënt werken. Oftewel: te veel uren besteden aan dingen die weinig effect hebben, waardoor je niet genoeg tijd voor jezelf overhoudt. Ik bewaak mijn ‘me-time’ goed, want als ik sport en mediteer, ben ik creatiever en maak ik betere beslissingen.”

Onderhandelen

“Zorg altijd voor een alternatief, want zo ben je meer ontspannen in het overleg.”

