Vette baan: Yasaman (31) werkt voor een reismagazine

In ‘Vette baan’ vertellen vrouwen over hun toffe carrière. Deze keer: Yasaman Bitarafan. Werk: Founder en editor-in-chief online reismagazine Modern Getaways. Leeftijd: 31 | Instagram: Yas_from_moderngetaways |Relatiestatus: Verloofd | Trots op: het feit dat ik dit online platform in mijn eentje heb opgezet en dat het zowel in Nederland als internationaal gezien het allereerste interactieve online tijdschrift in de reisindustrie is.

Salarisindicatie “Als start-up gaat op dit moment alles wat binnenkomt weer op aan het uitbouwen van het platform en team. Voor mezelf houd ik momenteel een minimumloon over, zodat ik het team en magazine verder kan laten groeien.”

Onderhandeltip “Ons verdienmodel bestaat uit partnerships met merken en hotels met wie we een gemeenschappelijke doelgroep hebben. Om met hen te onderhandelen, moet je goed weten wat de toegevoegde waarde van jouw werk is voor het merk waarmee je samen wilt werken. Het gaat uiteindelijk niet om jou maar om de doelstellingen die de ander partij heeft. Dus: wat kan jij doen om dit merk dichterbij hun doelstelling te laten komen? Als jij precies weet hoe jij ze daarbij kan helpen, kan je makkelijker een prijskaartje aan jouw stappenplan hangen.”

Struggles “De enige struggle die er momenteel speelt, is dat ik niet op vijf plekken tegelijk kan zijn. Ik kom nog wat handen te kort waardoor dingen wat langzamer gaan dan ik zou willen.”

No-go “Je moet niet denken dat je er in twee stappen al kan zijn.”

Carrièretip “Wees niet bang om te falen. Het betekent niet dat je op moet geven, maar laat juist zien dat je op moet staan en het via een andere weg moet proberen.”

Handige app “Zoho projects: perfect voor het managen van al je projecten.”

