Getest: de elektronische tandenborstel van Philips met Sonische technologie (+ WIN de Sonicare DiamondClean)

Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor een mooi en gezond gebit, maar gelukkig zijn er wel wat hulpmiddelen. Zoals de Philips Sonicare DiamondClean, die getest werd door Sharon (34): ‘Mijn tanden zijn schoner en gladder, mijn tandvlees minder snel geïrriteerd. Ik ben superblij met de Sonicare DiamondClean.’

Naast Sharon probeerden ook andere testers van hettestpanel.nl de Philips Sonicare DiamondClean uit. Dít vonden ze ervan:

Joost (31): ‘Ik vind hem fijn poetsen en mijn gezondheid van mijn tanden gaat met sprongen vooruit. Het is een topper.’

Merlijne (33): ‘De verschillende functies voelen echt anders. Ik verwachtte dat het ene programma gewoon wat langer zou duren dan het andere, maar de whitening functie is echt anders dan de gum care functie. Ik ben er echt heel erg blij mee! Mijn tanden en tandvlees hebben zich nog nooit zo goed gevoeld.’

Kees (36): ‘De sensitive poetsstand is erg prettig voor mijn tandvlees en tanden. Ook vind ik de grote borstelkop erg fijn. De accuduur is super; ik hoef de tandenborstel erg weinig op te laden.’

Felicia (35): ‘Aanvankelijk was het poetsen gevoelig, omdat de borstel harder en doordringender poetst dan mijn vorige borstel. Dat was in begin wel wennen, maar ik heb er nu geen last meer van.’

Wat zeggen de cijfers?

96% van de testers van hettestpanel.nl vindt dat door de Philips Sonicare DiamondClean te gebruiken de gezondheid van zijn/haar gebit en tandvlees duidelijk vooruit is gegaan;

Alle testers zouden de Philips Sonicare DiamondClean aanbevelen aan familie, vrienden en/of kennissen;

96% van de testers zou hun huidige product vervangen door Philips Sonicare DiamondClean;

Als gemiddeld cijfer kreeg de Philips Sonicare DiamondClean een 8,6.

De feiten

De Philips Sonicare DiamondClean komt dieper tussen je tanden, waardoor je tandplak goed intensief verwijdert en gezonder tandvlees krijgt. Alle voordelen van deze elektrische borstel? We zetten ze voor je op een rij.

De Philips Sonicare DiamondClean:

Verwijdert tot wel zeven keer meer tandplak dan een handtandenborstel;

Verbetert de gezondheid van je tandvlees in slechts twee weken;

Stuwt micro-waterbelletjes diep tussen je tanden;

Maakt je tanden meer dan twee keer zo wit als een gewone handtandenborstel;

Heeft een sensitive-poetsstand voor zachte reiniging van tanden en tandvlees;

Heeft een handig oplaadglas en –reisetui.

Hebben?

Als je de Philips Sonicare DiamondClean nu bestelt via bol.com, krijg je maar liefst € 20 cash back: klik hier. Kijk voor de actievoorwaarden op: philips.nl/acties.

Meer informatie over Philips Sonicare vind je hier.

WIN de Philips Sonicare DiamondClean

Wil jij een Philips Sonicares DiamondClean t.w.v. € 209,99 voor nop? VIVA mag er twee weggeven! Een rosé golden exemplaar en een pink variant. Welke wil jij? Vul hieronder het winformulier in om kans te maken. Meedoen kan t/m 6 januari.