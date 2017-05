Healthy Sisters: ‘We gebruiken de ramadan om te cleanen en te balansen’ (+ WIN hun nieuwe boek!)

De bloggende zussen Najima (30) en Rachida (36) Kharbouch – beter bekend als de Healthy Sisters – wonnen vorig jaar de VIVA400-publieksprijs en komen nu met hun eerste boek. Over de ramadan, hardlopen met een hoofddoek en hun familie. VIVA mag drie exemplaren weggeven!

Scrol naar beneden om mee te doen aan de winactie.

Gefeliciteerd met jullie eerste boek!

Najima: “Dank je wel! We waren het niet van plan, maar onze volgers vroegen steeds vaker om een boek. Toen dachten we: waarom ook niet? We kregen vooral verzoeken voor een kookboek, maar dat wilden we niet. Áls er een boek zou komen, moest het gaan over de drempels die we hebben moeten overwinnen. Dus dat is het geworden.”

Geen receptenboek dus?

Najima: “Nee, het boek is een verlengde van ons blog Healthy Sisters. Er staan wel recepten in, maar de focus ligt op persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld over mijn overgewicht toen ik kind was en Rachida’s overgewicht tijdens haar zwangerschap. Veel verhalen zullen herkenbaar zijn. En we hebben onze cultuur en ons geloof erin verwerkt en hoe wij dat met onze levensstijl combineren.”

‘Met een maatje kun je soms zelfs happier zijn dan anderen met een strak lichaam’

Op het omslag staat ‘Tips en inspiratie voor happy healthy living’. Wat houdt dat in?

Rachida: “Allereerst gaat het natuurlijk om een happy mindset. Als je niet lekker in je vel zit, sla je de plank al mis. Wij vinden: met een maatje meer kun je net zo happy en soms zelfs happier zijn dan anderen met een strak lichaam. Zelf zijn we nu gelukkiger dan ooit. We zijn samen vijftig kilo afgevallen en hebben nog steeds geen sixpack, maar we voelen ons lekker en fit. Met het boek proberen we duidelijk te maken dat iedereen dezelfde problemen heeft en tegen dezelfde dingen aan loopt, en we geven veel tips en tricks om gelukkig met jezelf te kunnen zijn.”

Jullie eten gezond en sporten veel. Verstoort de ramadan (vanaf 27 mei, red.) jullie balans niet?

Rachida: “Integendeel! De ramadan gaat veel dieper dan niet eten en drinken van zonsopkomst tot zonsondergang. Het is ook een stukje bewustwording: je bent heel erg bezig met wat je allemaal doet en eet. Daarom gebruik ik de ramadan om te cleanen en te balansen. Het helpt me juist.”

Najima: “De ramadan is een goed moment om na te denken. Wat veel mensen doen met nieuwjaar – even stilstaan bij het afgelopen jaar en bedenken wat beter kan – doen wij met de ramadan. Je komt natuurlijk niet aan drie hoofdmaaltijden op een dag, dus in die zin verstoort het misschien wel je voedingspatroon, maar uiteindelijk worden we er sterker van.”

Is het niet moeilijk om jezelf niet helemaal vol te stoppen als de zon ondergaat?

Rachida: “Vroeger was dat wel zo. Maar omdat we nu zo bewust bezig zijn, vinden we het alleen maar zonde om alles snel naar binnen te werken. Daarom zijn we erg zorgvuldig met kiezen wat we eten. We gaan vooral voor voedzaam, zodat we nog kunnen sporten.”

‘Die smoothies zijn voer voor koeien,’ zei onze vader, maar inmiddels doet hij mee’

Dat klinkt streng. Cheaten jullie dan helemaal niet?

Rachida: “Natuurlijk wel! Op z’n tijd niet gezond zijn is ook gezond. Soms heeft je lichaam gewoon chocola nodig en dan moet je daarvan kunnen genieten. Tijdens het Suikerfeest cheaten wij zelf flink, dat hebben we wel verdiend na het vasten. Maar waar we voorheen de dagen erna altijd doorgingen met ongezond eten, houden we het nu bij één dag. Daarna herpakken we onszelf en switchen we weer naar gezond. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans, je moet weten wat goed voor je is. Wij zijn anti-diëten, omdat we alle varianten zelf ooit hebben geprobeerd. Daar vielen we heus wel van af, maar we kwamen er daarna dubbel zo hard van aan.”

Najima: “Ik heb zo veel geld uitgegeven aan diëten en sportscholen. Ik had inmiddels wel miljonair kunnen zijn als ik dat niet had gedaan! Achteraf denk ik: wat ben ik toch stom geweest.”

Hoe werd er door jullie familie gereageerd op de omslag naar deze lifestyle?

Rachida: “In eerste instantie hadden ze er hun bedenkingen bij; ze dachten dat het de zoveelste dieetpoging was. Maar op een gegeven moment merkten ze dat we het wel heel lang volhielden. Inmiddels is negentig procent van de familie om. We hebben ook iedereen aan het hardlopen gekregen. Superleuk, want nu lopen we regel-matig samen met onze andere zussen. Onze vader is diabeet en zei in het begin: ‘Pff, jullie met je groene smoothies. Dat is voer voor koeien.’ Als we gingen hardlopen in de regen, lachte hij ons uit. Maar inmiddels zegt hij: ‘Doe mij ook maar zo’n bordje havermout,’ als we in de keuken staan. Hij haalt zelfs anderen over om onze levensstijl over te nemen.”

Meer lezen over Najima en Rachida? In VIVA 19 vertellen ze alles over diëten, hardlopen met een hoofddoek en Marokkaans eten. Het blad ligt van 10 t/m 17 mei in de winkel. Je kunt het artikel ook hier lezen op Blendle.

Het boek ‘Healthy Sisters’ ligt vanaf 24 mei in de winkels. Vul het onderstaande winformulier in om kans te maken op een van de exemplaren die VIVA mag weggeven.