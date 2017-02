Noor Spanjer kreeg dates cadeau en schreef er een boek over: ‘Het lijkt alsof single zijn een probleem is’ (+ WIN!)

Toen Noor Spanjer rond haar 30e weer vrijgezel werd, besloot ze geen cadeaus te vragen, maar dates. En daten deed ze! Ze leerde er veel van en schreef er een boek over: ‘Dertig dates cadeau.’ VIVA vroeg haar het hemd van het lijf over haar boek, dat je overigens ook kunt winnen.

Hoe kwam je op het idee om geen verjaardagscadeautjes te vragen, maar dates?

“Uit de ervaringen van singles uit mijn omgeving bleek dat niemand echt tevreden was over zijn of haar dateleven. Of ze vonden dat ze te weinig dates hadden, of internetdaten gaf hen geen voldoening omdat de mensen die ze daar ontmoetten vaak ver van hun echte leven af stonden. Ik besloot mijn eigen vriendengroep in te schakelen voor dates. In plaats van een cadeau gaven ze me voor mijn verjaardag een briefje met daarop de naam en het telefoonnummer van een man. Als ik zin had om te daten, pakte ik een van de briefjes en zocht ik contact.”

Je bent vervolgens dus op heel veel dates geweest. Hoe was dat?

“Erg leuk! Er zat van alles tussen: vriendschap, scharrels en zelfs liefde. Het hele verjaardagsproject maakte het leuker leuk dan dates zelf, dat waren gewoon dates zoals iedereen die heeft. Als er iemand was met wie ik vaker wilde afspreken dan gebeurde dat en ging ik niet met andere dates op pad. En als dat over was, pakte ik weer een nieuw briefje.”

Wat was je meest verschrikkelijke date?

“Een horrordate heb ik niet gehad, maar er zaten saaiere tussen. Niet dat dat per se aan de jongen zelf lag, maar aan ons, onze chemie. Dat zal iedereen wel herkennen die via Tinder of op een andere manier aan het daten is: soms heb je gewoon geen klik. Dat is gewoon best verschrikkelijk, maar dat had ik gelukkig niet vaak. Er was wel een man die bot en ongezellig was, en iemand met wie ik niet eens heb afgesproken omdat ie ons mailcontact gelijk heel stroef verliep.”

Hoe kwam je op het idee om er een boek over te schrijven?

“Tijdens mijn verjaardagsproject werkte ik mee aan het boek ‘Sletvrees’ van Sunny Bergman. Sunny is een enorm leuke vrouw die altijd veel vertrouwen heeft gehad in wat ik doe en ze las altijd mijn columns voor ‘hard/hoofd’, waarin ik schreef over mijn dates, sex en liefde. Vervolgens heeft ze tegen de uitgever gezegd dat zij eens met mij moest gaan praten en zo is het balletje gaan rollen.”

Wat hoop je met je boek te bereiken?

“Ik hoop dat het leuk is om te lezen en dat mannen en vrouwen zich erin herkennen. Ook wil ik laten zien dat single zijn rond je 30e ook gewoon een volwaardig bestaan is. Dat klinkt heel dramatisch, maar ik denk dat het voor veel mensen best een struggle is. Ook hoop ik dat door mijn boek de mensen die in een relatie zitten, de vrijgezellen in hun omgeving wat beter begrijpen.”

Wat heb je geleerd van je project?

“Toen ik rond mijn dertigste vrijgezel werd, viel het me op dat single-zijn wordt geproblematiseerd. In kranten, films, series: het leek wel alsof single zijn een probleem is, en dan vooral als vrijgezelle vrouw. Mensen stellen ook altijd de vraag: ‘Heb je AL een nieuwe liefde?’ waarmee het lijkt alsof single zijn over een bepaalde tijdelijkheid gaat. Is de tijd als single dan niet echt, of een soort tussenfase? Alsof je aan het wachten bent tot het over is, maar is een relatie dan echt het belangrijkste? Liefde lijkt alleen geslaagd wanneer je een relatie hebt en diegene ook heel lang bij je blijft. Het is natuurlijk een van de allerleukste dingen die er is en liefde is ook iets wat ik altijd zal nastreven en waarmee ik blij zal zijn als ik het heb. Ik ben een klassieke romanticus en verlang ernaar, maar het is me ook gelukt om me zonder een traditionele relatie, compleet te voelen. Door het project en het boek ben ik anders gaan kijken naar wat het betekent om single te zijn en ik denk dat ik hierdoor oprechter lief kan hebben. Als er weer iemand in mijn leven is, gaat het echt om de liefde.”

Het boek ‘Dertig dates cadeau’ van Noor ligt vanaf 7 februari in de winkels, maar ze geeft er ook vijf cadeau. Vul hieronder het winformulier in om kans te maken op een van de boeken.