WIN: Boek ‘De mannentester’ van Heleen van Royen

Vanaf 22 april is de serie ‘De mannentester’ te zien bij KPN Presenteert. De serie over verraad, manipulatie, verleiding en leugens is gebaseerd op het gelijknamige boek van Heleen van Royen. VIVA mag vijf boeken weggeven!

In de serie zien we de 31-jarige Victoria Kramer (Eva van de Wijdeven) als femme fatale. Ze laat zich als ‘mannentester’ inhuren door echtgenotes, vriendinnen en andere belanghebbenden om hun mannen op de proef te stellen. De verleidelijke Victoria voelt feilloos aan hoe ze de man in kwestie moet verleiden en is in staat om als kameleon tot die vrouw te transformeren. Manipulatie, verleiding en leugens leiden naar een genadeloze ontmaskering van haar slachtoffers. ‘De mannentester’ is vanaf 22 april elke week om 22.00 uur te zien bij KPN Presenteert.

Bekijk hier de trailer:

Kans maken?

Wil jij een van de vijf boeken winnen? Maak kans door onderstaand winformulier in te vullen.