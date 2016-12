WIN: Een jaar lang gratis schoenen bij Omoda!

Hoe je op zakelijk vlak hoge ogen gooit? Door zelfverzekerd over te komen. En daar heb je op z’n minst een paar kick ass stappers voor nodig. Met de businessschoenen van Omoda maak je een verpletterende indruk.

Wandel de maandagmorgenmeeting in met een paar classy pumps, om vervolgens tijdens een zakenlunch die ene belangrijke business deal binnen te halen op je stoere brogues. Omoda heeft voor elke zakengelegenheid de juiste schoen in haar collectie. Omdat VIVA jullie powervrouwen eens extra in de watten willen leggen, hebben wij een dikke vette deal met Omoda gesloten: je kunt maar liefst EEN JAAR LANG GRATIS SCHOENEN bij Omoda winnen.

Wat moet je doen? Vul het formulier onderaan de pagina in en begin maar alvast met duimen. Wij hebben alvast wat voorwerk gedaan en een selectie gemaakt om je verlanglijstje van schoenen mee aan te vullen.

Diesel - zwarte enkellaars met ritsdetail €249,95 Bestel Maripé - zwarte instappers met lakneus €139,95 Bestel Unisa - zwarte pumps met blokhak €109,95 Bestel Marutti - zwarte chelsea boots met dessin €129,95 Bestel Alma en Pena - blauwe enkellaars in slangenprint €149,95 Bestel SPM - blauwe velvet enkellaars €89,95 Bestel Peter Kaiser - paarse pumps €174,95 Bestel Bronx - zwarte enkellaars met studs €109,95 Bestel Gabor- zilveren brogues €129,95 Bestel Diesel - zwarte enkellaars met doorschijnende blokhak €209,95 Bestel

Deze winactie is verlopen, je kunt niet meer meedoen. De winnares heeft persoonlijk bericht gehad.

De actie van Omoda en VIVA loopt tot en met 11 december 2016. Ben je de gelukkige winnaar? Dan mag je tussen 12 december 2016 en 11 december 2017 één keer per twee maanden gratis schoenen shoppen via Omoda.nl. Je krijgt 1 x per 2 maanden een code voor één paar schoenen t.w.v. maximaal EUR 175, in totaal komt dit op maximaal 6 paar schoenen in 1 jaar. Het is niet mogelijk om meer dan één paar schoenen aan te schaffen als het aankoopbedrag van de schoenen lager is dan EUR 175. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen. Het is niet toegestaan om de prijs over te dragen aan iemand anders. Aan deze winactie kunnen geen rechten worden ontleend.