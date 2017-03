WIN: Ontmoet Kris Kross Amsterdam, Henny Huisman én Bulletje

Op zaterdag 18 maart organiseert Kris Kross Amsterdam het feest Kris Kross Part 17. Speciaal voor deze gelegenheid blazen ze Henny Huisman’s playbackshow nieuw leven in. Met niemand minder dan Henny himself als host en Bulletje in de jury. Jeugdsentiment! Jij kunt erbij zijn én een meet & greet winnen.

Het feest vindt plaats in in Warehouse Elementenstraat, Amsterdam. Andere acts die 18 maart optreden zijn o.a. Extince, Brace, Willie Wartaal, FS Green en Phalerieu. Meer informatie vind je hier.

