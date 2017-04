WIN: Tickets voor de première van toneelstuk ‘Slippers’

Op 20 april gaat het toneelstuk ‘Slippers’ in première. In het stuk – dat hilarisch belooft te zijn – zijn Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman voor het eerst samen te zien. VIVA mag twee tickets voor de première in het DeLaMar Theater weggeven!

Over ‘Slippers’

De liefde doet mooie dingen met mensen, maar kan het leven soms ook ingewikkeld maken. Tussen die twee uitersten gaat het heen en weer in de voorstelling Slippers. We zien hoe de jonge Ginny (Bianca Krijgsman) de verhouding met haar baas Philip (Bas Hoeflaak) wil beëindigen. Haar vriend Greg (Peter van de Witte) heeft alle aanwijzingen om de affaire te ontdekken recht voor zijn neus, maar interpreteert de situatie in zijn blinde verliefdheid compleet verkeerd. Dat leidt tot ingewikkelde, pijnlijke maar gelukkig ook enorm grappige situaties.

Van 13 april t/m 25 mei 2017 draait ‘Slippers’ in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Als je nu tickets bestelt met VIVA’s Musical & Theater Club ontvang je direct een gratis rang-upgrade. Klik hier om tickets te bestellen.

Op 20 april vindt de première van 'Slippers' plaats.