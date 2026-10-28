Kelly (41) deelt 6 lessen na haar onvervulde kinderwens: ‘Ik had beter willen luisteren naar mijn gevoel’

Kelly van Goens (41) weet er alles van. Bijna haar hele dertigerjaren probeerde ze samen met haar liefde Ed een kind te krijgen. Tevergeefs: het kindje kwam niet. Ze schreef er een boek over: Ze brengen ze niet met de ooievaar. “Achteraf had ik beter willen luisteren naar mijn gevoel.”

1. Verzamel minder tips over zwanger worden

“Ik legde mezelf allerlei regels op”, vertelt Kelly. “Van één kop koffie per dag naar helemaal geen koffie, een hormoonproof dieet, supplementen, speciale olie voor mijn borsten (don’t ask) en in plaats van ‘high intensity sporten’ lag ik alleen nog maar in yogahouding. Ik had zelfs een map aangemaakt: ‘Project Willem’, omdat ons kind Willem zou heten als het een jongen werd. Daarin verzamelde ik alles wat ik kon doen om zwanger te worden. Van acupunctuur tot een ‘wonderdokter’ in België, de lijst was eindeloos.”

Nu ze haar kinderwens heeft losgelaten, zou ze willen dat ze minder bezig was geweest met al die adviezen. “Ik was voortdurend bezig met wat ik nog kon doen, zodat ik niet hoefde te voelen wat het met me deed, waardoor ik uiteindelijk paniekaanvallen kreeg.” Ook als mensen vroegen hoe het ging, gaf ze vooral praktische antwoorden. “Dan zei ik: ‘Volgende week weer een terugplaatsing.’ Het ging zelden over mijn gevoel. Daardoor ben ik mezelf voorbijgerend en uiteindelijk ingestort.”

2. Probeer je kwetsbaar op te stellen

“Ik vond het het engste wat er is: tegen een vriendin bij wie zwanger worden wel lukte zeggen dat ik het moeilijk vind. Maar het kan allebei bestaan: mijn verdriet en haar geluk. Probeer deze zin eens: ‘Hier en hier loop ik tegenaan. Hoe kunnen we dit samen oplossen, zodat het er allebei mag zijn?’”

3. Wees lief voor je lichaam, zonder doel

Je relatie met je lichaam is in deze periode heel dubbel, zegt ze. “Aan de ene kant is het ontzettend sterk. Het draagt alle medicatie, alle miskramen. Aan de andere kant voelt het broos. Gaat het doen wat jij en de artsen willen? Kan het dit wel?” Daarom is het belangrijk om je lichaam te blijven eren, ook als het weer niet gelukt is. Massage, acupunctuur, macrobiotisch eten: alles wat Kelly voor haar lichaam deed, had een functie. Het moest “bijdragen aan de mogelijke zwangerschap”.

“Maar wat als je lief bent voor je lichaam zonder dat het iets hoeft op te leveren? Gewoon omdat je dankbaar voor je lichaam bent? Vraag jezelf af wat het nodig heeft. Een wandeling? Een fijne bodylotion? Een glas wijn? Doe het lekker.”

4. Zoek een supportgroep (ja, echt)

“Ik weet dat je er niet op zit te wachten”, zegt Kelly. “Ik had er toen ook geen zin in. Het voelde verdrietig en zielig. Een club waar je niet bij wilt horen.” Pas toen ze haar boek ging schrijven en andere vrouwen in dezelfde situatie vond, merkte ze wat het haar bracht. “Het was een verademing. Je hoeft niks uit te leggen. Een community die precies weet wat je doormaakt, heeft aan een half woord genoeg. Je voert gesprekken die je normaal met niemand voert. En je merkt: ik ben niet alleen. Ik ben niet gek.”

Ze voegt toe: “Als iemand van de groep zwanger wordt, is de magie soms weer over. Maar dat is oké.” Kijk bijvoorbeeld eens bij Fertifriend, waar je per fase, bijvoorbeeld in je wachtweken, contact hebt met lotgenoten.

5. Las af en toe een pauze in

“Als je er middenin zit, verleg je steeds je grens. Je gaat steeds een stapje verder: weer een traject, nog meer spuiten, terwijl je eigenlijk op bent. Weer een vakantie die je niet plant omdat je tegen die tijd mogelijk zwanger bent. Maar dat gaat ten koste van je mentale gezondheid.”

Neem daarom bewust een break, alleen of met je partner, en stel jezelf eerlijke vragen. Waar staan we nu? Kan ik dit nog handelen? “En vooral: wat kost het me, los van wat het me misschien oplevert? Staat dat nog in verhouding? Ik heb me volledig door de angst dat het kind niet zou komen laten regeren. Ik had een grote liefde, een stiefdochter, een rijk sociaal leven, een leuke baan. We hadden veel meer kunnen reizen, meer kunnen genieten van het leven. Ik heb mezelf blindgestaard op de volgende stap en mezelf nooit afgevraagd welke prijs ik daarvoor bereid was te betalen. Een vakantie kan helpen, mijmeren vanaf je strandbedje werkt altijd. Maar het gaat er vooral om dat je even landt in het echte leven, dicht bij huis. Hoe voelt dat als je voor heel even je wens loslaat?”

6. Zie geluk in andere dingen

Toen alles om de kinderwens draaide, verloor Kelly haar grote queer vriendengroep uit het oog. “Mijn focus lag volledig op de vrienden die het pad bewandelden dat ik zo graag wilde. Achteraf denk ik: wat had ik het mezelf makkelijker kunnen maken door mezelf bijvoorbeeld meer met mensen te omringen die afwijken van de traditionele norm?”

Ze had eerder willen inzien dat een ander levenspad haar ook gelukkig kan maken en zorg in vele vormen komt. “Ik weet dat je het niet wilt horen als je er middenin zit, maar probeer tijdens je proces ook geluk te halen uit andere dingen. Nu ik uit de hamstermolen ben, zie ik dat een kind krijgen niet het ultieme recept is voor een gelukkig leven. Er zijn zoveel andere mooie levens, ook voor vrouwen buiten de traditionele norm.”

Ze brengen ze niet met de ooievaar – Over hoop, wanhoop, vertrouwen en een (onvervulde) kinderwens, € 22,99, Meulenhoff.