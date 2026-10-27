Action verkoopt een retrostoel met designerlook, zonder het hoge prijskaartje

Tegenwoordig hoef je heus niet meer naar veel te dure woonwinkels om eyecatchers te scoren; de Action heeft het ook gewoon.

Togo-dupe

Het is dat ik op 52 vierkante meter in Amsterdam woon en geen ruimte meer over heb, maar anders had ik deze stoel direct in mijn woonkamer gepland. Het is namelijk een stoel die allang op mijn Pinterest-bord staat en nu verkopen ze 'm gewoon bij de Action – ja, echt.

Van origine is de stoel dan ook een designerstoel, beter bekend als de Togo-stoel van Ligne Roset. In 1973 werd hij ontworpen door Michel Ducaroy en later werd het een iconisch meubel onder interieurliefhebbers. Dat kwam vooral door de lage zit, kenmerkende vorm en de zachte, geplooide bekleding. Inmiddels is-ie er in veel verschillende kleuren. Maar kenners weten ook: er hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Deze fauteuil kost namelijk 2.500 euro.

De laatste tijd zie ik al heel wat dupes ervan voorbijkomen. Zo hebben onder meer de Kwantum, Praxis en Leen Bakker er een in hun assortiment, en nu dus ook de Action. Maar zoals ik van Action gewend ben, heeft deze een heerlijke spotprijs: 69,96 euro. Zo goedkoop heb ik 'm nog niet eerder gezien.

Action-retrostoel

De Action verkoopt twee varianten: een olijfgroene, voor de mensen die wel van wat kleur in hun huis houden, en een beige voor de Japandi-stijllovers. De stoel heeft een zachte stof, wat maakt dat je er heerlijk in wil ploffen. Ik zou het dus wel weten deze herfst, want hoe top is deze stoel met een boek en een kop thee? Houd me tegen.

Gelukkig hoef je je niet naar de winkel zelf te haasten; beide varianten zijn enkel online beschikbaar. Ze worden verpakt geleverd en nemen na het uitpakken geleidelijk de uiteindelijke vorm aan. Montage is dus niet nodig. Perfect dus voor alle linkerhanden onder ons.

Beige stoel

Olijfgroene stoel