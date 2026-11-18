Bij een verhuizing of huis-make-over struin je ongetwijfeld alle wooncentra af en daar zie je: de meubels daar hebben een behoorlijk prijskaartje. Voor een nieuwe eettafel, stoelen, bank en salontafel alleen al leg je samen al gauw 4.000 euro neer. Je bent dus een dief van je eigen portemonnee als je alles daar koopt.

Bouclé eetkamerstoelen

Een van de belangrijkste items in je interieur zijn toch wel een eettafel én eetkamerstoelen: je brengt er veel tijd door, want je eet er je avondeten of borrelt er tot in de late uurtjes met vrienden. Het moet dus een sfeervolle plek zijn, maar ook een waar je niet snel op uitgekeken raakt. Daarom zou ik altijd kiezen voor tijdloze items. Als het goed is, gaan stoelen en een tafel wel jaren mee.

Ik ontdekte dat Action daar de perfecte stoelen voor heeft: simpel, maar toch heel stijlvol. Hierdoor passen ze eigenlijk in elk huis. Ze hebben een heerlijk zachte boucléstof en metalen poten in houtlook. Megachique, vind ik. Ze zijn er in een warme taupekleur met walnootkleurige poten én in een lichter model. Deze stoelen hadden net zo goed in een woonmagazine kunnen staan, toch?

De stoelen scoor je in de webshop: twee stuks voor € 59,95. Voor een hele set van vier betaal je dus nog geen 120 euro – zo duur is één eetkamerstoel normaal gesproken al. Je shopt ze hieronder.

Tekst loopt hieronder door.

Warme taupe kleur

Soft taupe

Barkrukken

En als je het liefst helemaal doorpakt: er zijn zelfs barkrukken van. Ja, mijn ik-wil-alles-matchen-hart gaat hier sneller van kloppen, want hóe gezellig is het om dezelfde stijl door te trekken? Ze zouden bijvoorbeeld perfect staan aan een hoog keukeneiland. Daarmee til je je datenights naar een hoger level: lekker met een wijntje aan het aanrecht zitten terwijl je wacht tot het eten klaar is. Ik zie het al helemaal voor me. Ze zijn 74 centimeter hoog en voor twee barkrukken betaal je € 59,95.