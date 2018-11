Missy Elliott de eerste vrouwelijke rapper die genomineerd is voor Songwriters Hall Of Fame

Elliott is de eerste vrouwelijke rapper die genomineerd is voor de Hall of Fame. Deze singer-songwriter brak eind jaren 90 door als een van de grootste vrouwelijke hiphop-artiesten en heeft inmiddels al vier keer een Grammy Award gewonnen. Je kent haar van hits als I want you back, Get ur freak on, 4 my people en Car wash. Lees ook: Muziek luisteren versterkt de band met je kind

Via Twitter liet de rapster, songwriter en producer weten dat ze erg dankbaar is voor de nominatie.

https://t.co/M5lXo80Oz2 i am Humbly Grateful to be nominated with so many other AMAZING writers🙏🏾 Congratulations to all of them also🙌🏾 — Missy Elliott (@MissyElliott) 7 november 2018

Barrières doorbreken

Missy is al jaren bezig met het doorbreken van barrières in de muziekindustrie. Zo gingen haar nummers over feminisme, gendergelijkheid en body positivity. Daarnaast schrijft en produceert ze ook nummers voor andere artiesten als Whitney Houston, Beyoncé, Aayliah, Ciara en Mary J. Blige.

In een interview heeft ze ooit opgemerkt dat weinig mensen zich bewust zijn van het feit dat ze zo veel nummers schrijft en produceert. “Veel mensen weten niet veel van wat ik heb gemaakt, dus dat is een hoogtepunt voor mij als vrouw. Ik heb altijd gezegd: als een man de zou hebben gedaan van de nummers die ik heb gemaakt, dan zou dat wel opvallen. Maar bijna niemand weet hoe veel ik heb gemaakt voor andere artiesten.”

Hall of Fame

De eerste rapper die een plek kreeg in de Songwriters Hall of Fame was Jay-Z in 2017. Vorig jaar was dat Jermaine Dupri. Artiesten komen pas 20 jaar nadat hun eerste nummer is uitgebracht in aanmerking voor een plek in the Hall of Fame. Andere genomineerden voor de Hall of Fame 2019 zijn Mariah Carey, Vince Gill, Dallas Austin, Chrissie Hynde en Jimmy Cliff.