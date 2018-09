Riri on fire: 100 miljoen naar arme kinderen

Mogen wij even een momentje stilte voor Rihanna? Dankzij Riri steekt ons kikkerlandje namelijk 100 miljoen euro in onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Well done girl!

De 100 miljoen wordt in porties van vijf (20 miljoen per jaar) geschonken door minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) aan het Global Partnership for Education (GPE), waar Rihanna ambassadeur van is.

Hoi Mark

In een tweet aan Mark en Sigrid vroeg Rihanna om geld voor onderwijs voor kinderen in arme landen.

Hi @SigridKaag @markrutte @MinPres! I know that the Netherlands wanted to pledge to support global education back in February, so I'd love if you joined me now! Will you provide $100M to @GPforEducation on Sept 29 at the @GlblCtzn Fest? Dank je! @claralionelfdn 🇳🇱📚 — Rihanna (@rihanna) August 20, 2018

Zo twitterde ze : Hoi Sigrid Kaag en Mark Rutte,

Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie me steunen! Willen jullie 100 miljoen dollar geven aan GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september? Dank je!

Ook applausje voor Sigrid Kaag

Oke oke, we geven toe, de donatie van 100 miljoen dankt het GPE heus niet alleen aan Rihanna’s tweet naar Sigrid Kaag. In antwoord op haar tweet liet minister Kaag eerder al weten druk bezig te zijn met een voorstel. Links of rechtsom, het resultaat mag er zijn.

Hi @Rihanna– this is music to our ears. The Netherlands is firmly back in education! All will be revealed in NY next month. Hope to see you there! #GlobalProspects @MarkRutte @MinPreshttps://t.co/iF4gduQiEr https://t.co/hBV0F6nqqC — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 21 augustus 2018

Beeld: Shutterstock