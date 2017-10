Adviezen van Lize: ‘Zij zien mij na twee jaar nog steeds als boze heks’

Wat te doen met teleurstelling tussen de lakens en onbegrijpelijk mannengedrag? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hi Lize,

Ik ben stapelgek op mijn vriend. Het enige probleem: hij heeft twee dochters en het klikt voor geen meter. Hij ziet alleen twee prinsesjes. Maar zij zien mij na twee jaar nog steeds als boze heks, wat ik ook probeer. Ik wil mijn vriend niet kwijt, maar ben diepongelukkig.

Wat nu?

Lize: Hey, je kunt hun vertrouwen winnen door het huis in de fik te steken en ze nog net te redden… Geintje! Dat moet je vooral niet doen (veel te veel gedoe). Wat je wel kunt doen, is direct stoppen met ‘proberen’ leuk gevonden te worden. Kinderen zijn nou eenmaal superonredelijk en ook vaak best slim. Als je gewoon je relaxte zelf bent en de situatie accepteert zoals die is, kom je verder dan door geforceerd geïnteresseerd en leuk tegen ze te doen. Zij komen er vroeg of laat ook wel achter dat ze niks hebben aan hun, mogelijk door jaloezie ingegeven, gedrag. Zo niet, dan heb ik nog wel een goed adresje voor licht ontvlambare bakstenen voor je!

Liefs

