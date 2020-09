De 20 beste manieren om een plattere buik te krijgen

Een platte, strakke buik is iets wat veel vrouwen wensen en er zijn veel manieren waarop je dat kunt bereiken. Makkelijk is het niet, maar met discipline en doorzettingsvermogen kom je een heel eind.

Wij geven je 20 voeding- en sporttips om je buikvet te lijf te gaan.

1. Sporten met vrienden

Een borrel met een hapje en een drankje is natuurlijk een heel verleidelijke manier om bij te praten met je vrienden. Probeer toch eens een vriendin of vriend mee te nemen voor een sportieve middag. Je kunt bijkletsen én tegelijkertijd sporten. Handig eigenlijk, toch? Ten eerste bespaar je tijd en ten tweede ben je meer gemotiveerd om op hoger tempo te sporten.

2. Cardio-time!

Volgens een universitaire studie zijn aërobe oefeningen de beste manier om buikvet te verbranden. Deze soort training verbrandt zelfs 67 procent meer calorieën dan weerstandstraining of een combinatie van de twee.

3. Planking

Ga in een plankpositie met je armen en benen uitgestrekt: je handen tussen je schouders en balanceer op de bal van je voeten. Span je buikspieren aan en breng je linkerbeen naar buiten richting je linkerelleboog. Houd vast en zet je been weer terug naast de andere. Doe dit 20 keer en wissel daarna van been.

4. Vezels

Als je een plattere buik wil, zijn vezels je beste vriend. Voor elke 10 gram vezels die je dagelijks eet, draagt je buik bijna vier procent minder vet. Gelukkig zijn er allerlei lekkere manieren om meer van deze stoffen binnen te krijgen. Twee appels, een handje bonen, een artisjok, en een halve broccoli geven je genoeg vezels om minder vet op te nemen.

5. Bestel als eerste in restaurants

Een gekke tip, maar het schijnt te werken. Een onderzoek wees uit dat een vrouw met normaal gewicht eerder de eetgewoontes van een dunne vrouw overneemt dan van een vrouw met overgewicht. Dus bij etentjes: bestel eerst. Je helpt jezelf, en misschien zelfs een paar vriendinnen om gezonder te eten. Vermijd daarnaast all you can eat-restaurants en dergelijken.

6. Doe de ruitenwisser

Ga op je rug liggen met je armen langs je zij met je handpalmen naar beneden en je benen in een hoek van 90 graden omhoog. Span je buikspieren aan terwijl je langzaam je benen zo ver mogelijk omlaag brengt (maar niet op de grond), pauzeer, en breng je been weer omhoog. Doe deze oefening twintig keer per been.

7. Postuur

Of je nu autorijdt, fietst, zit of staat te wachten… Denk altijd aan je postuur. Doe alsof iemand je aan een touwtje omhoog houdt. Wat is de juiste houding? Schouders naar beneden en achteren, buik een beetje ingehouden en je rug recht.

8. Minder zout

Hoe meer zout je consumeert, hoe meer vocht je vasthoud. Om minder opgezwollen te lijken, verminder je dus je zoutinname. De maximale inname per dag van een persoon ouder dan 14 jaar is 6 gram.

9. De boot oefening

Tackle je diepste buikspieren met deze oefening. Ga je rug liggen met je armen gekruist over je borst of voor je uit. Houd je rug recht en breng je bovenlichaam van de grond. Tegelijkertijd breng je je benen omhoog met je knieën gebogen. Pauzeer kort en ga langzaam weer in de beginpositie. Herhaal dit vijf keer.

10. Avocado

Als je een plattere buik wil krijgen, is de avocado een blijvertje. Eén hele avocado bevat namelijk al 20 gram enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Deze verlagen de bloedsuikerspiegel en vertellen je lichaam om minder vet op te slaan. Hier vind je alvast 7 lekkere recepten.

11. Vangbal

Zit op de grond met je knieën gebogen en je voeten plat op de vloer. Schouders en hoofd zijn van je vloer met buikspieren aangespannen. Je hebt een maatje nodig voor deze oefening. Laat hem of haar een bal afwisselend links en rechts van je lichaam gooien. Door deze op te vangen en weer terug te gooien, train je de spieren aan de zijkant van je buik.

12. Verban frisdrank

Waar denk je dat al die koolzuurhoudende bubbels zich verzamelen? Juist! Deze blijven in je buik rondhangen en geven je een opgeblazen gevoel. Vervang frisdanken, light of niet, door water of thee.

13. Alcoholstop

Een lekker wijntje bij het avondeten is genieten, maar kan ook de reden zijn dat je broek krap zit… Te veel alcohol verhoogt de stof cortisol in je lichaam en stuurt het vet linea recta naar je buik.

14. Gezonde zaden

Zonnebloemzaden bevatten een hoge hoeveelheid enkelvoudig onverzadigde vetzuren en vitamine B. Deze spelen een belangrijke rol in het verlagen van ontstekingen. Voeg zaden toe aan salades, pasta’s en smoothies.

15. Vis

Mensen eten eigenlijk veel te weinig vis. Zalm en andere vette vissen zijn rijk aan gezonde omega-3 vetzuren. Het Voedingscentrum adviseert om twee keer per week vis te eten.

16. H2O

Water is het ultieme middel om je lichaam te reinigen. Het spoelt je lichaam, zorgt dat je minder eet en voorkomt een opgeblazen buik. Een volwassen persoon hoort 1,5 tot 2 liter water per dag te drinken. Houd je niet van ‘kaal’ water? Drink dan thee of voeg een lekker smaakje toe. Klik hier voor inspiratie.

17. Lang maken

Probeer jezelf zo lang mogelijk te maken tijdens je krachttrainingen. Als resultaat zullen je buikspieren op een natuurlijk manier de balans en stabiliteit van je lichaam opzoeken. Houd daarnaast je buikspieren aangespannen, denk aan je houding en houd je adem niet in!

18. Slaap

Heerlijk, een tip waarbij je geen moeite hoeft te doen. De meeste mensen vinden slapen fantastisch, maar krijgen simpelweg niet genoeg uren nachtrust. Uit universitair onderzoek blijkt dat personen die zeven of meer uren per nacht slapen twee keer zoveel vet verliezen en minder trek hebben. Heb jij moeite met slapen, hier heb je tips voor een betere nachtrust.

19. Pindakaas

Een portie pindakaas bevat twee gram vezels en 8 gram proteinen én – daar zijn ze weer – enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Smeer een broodje pindakaas of verwerk het in een woksaus. Yummy!

20. Kickboxen

Je hebt het vast wel eens gehoord: kickboxen is een geweldige work-out. Schrijf je in voor een paar lessen en zie hoe je lichaam én je buikje razendsnel in shape komt!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Heb jij nog een goede tip? Laat het ons weten!