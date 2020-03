Niet te missen: 3x heerlijke hotels

Of je nou voor één of tien overnachtingen gaat, er even tussenuit is altijd fijn. Maar een goed hotel uitkiezen is vaak nog een lastige opgave, daarom hebben wij hier drie fijne hotels op een rij.

Goois matras

In het hart van Hilversum staat Gooiland, een karakteristiek hotel van architect Jan Duiker. Eyecatcher is het tv-testbeeld op de wand achter de bedden, waarin radio en tv samenkomen. Je slaapt tenslotte in de mediastad! Boek het Beeld & geluid-arrangement en maak er een cultureel dagje van, inclusief toegang tot het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid. gooilandhotel.nl

Post in bed In het voormalige bekende postkantoor aan de Korte Putstraat (de mooiste restaurantstraat van Den Bosch) vind je 17 prachtige kamers in hotel The duke. Details van het oude postkantoor zijn goed bewaard gebleven, zoals de oude plafonds en betonnen puien. Leuk: de gratis yogalessen en stadsfietsen voor vier uur. Spring op een van The Duke stadsfietsen en ontdek hoe leuk Den Bosch is. thedukehotel.nl

Kunstslapen Midden in de natuur, op bungalowpark Lanka in Drenthe, vind je arthouse ‘Merry go round’, ontworpen door kunstenares Ira Koers, winnaar van de Dutch design award. Geniet van kunst en natuur (je zou zomaar een schaapherder met zijn kudde tegen kunnen komen). Of breng een bezoek aan museumdorp Orvelte, waar je alles leert over de geschiedenis van Drenthe. hoordestilte.nl

What we like komt uit VIVA-2020-12. Dit nummer ligt t/m 25 maart in de winkel of kun je hier online bestellen.

