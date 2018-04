Dit zijn onze 5 favoriete flexwerkplekken in Utrecht

Je mag je eigen tijden bepalen, hebt veel afwisseling en ook fiscaal is er nogal wat winst te behalen; niet gek dat veel mensen tegenwoordig kiezen voor een leven als zzp’er.

Helaas betekent het in een hoop gevallen ook dat je geen vaste werkplek – inclusief gezellige collega’s – hebt. Daarom schiet niet alleen het aantal eigen bedrijven, maar ook het aantal flexwerkplekken als paddenstoelen uit de grond. Maar waar is het personeel het leukst, de koffie het lekkerst en de Wi-Fi het best? Dit zijn onze favo plekken in Utrecht.

’t Koffieboontje

In een oogopslag waren wij al verliefd op deze Utrechtse espressobar. Met haar hangstoelen en koperen lampen oogt de zaak gezellig, maar ook retehip. De hartjescappuccino’s smaken goed en de Wi-Fi werkt top. Beide vestigingen zijn aan te raden. Oudegracht 92 | Gruttersdijk 42 Exki

Helemaal vers van de pers: na haar vestiging in de Hollandse Toren heeft deze Belgische keten deze week een tweede locatie geopend aan het spikslinternieuwe Stationsplein. Er is veel licht, prima Wi-Fi en gezond (en betaalbaar) eten. Extra vet: je hebt vanuit het nieuwe pand heel cool uitzicht over de treinen die vertrekken vanaf Utrecht Centraal. Stationsplein 2 | Hollandse Toren Bagels & Beans

Dit is de ideale plek als je niet alleen tussen de flexwerkers wil zitten; er zijn er ook genoeg gasten die gewoon een hapje komen eten. Ondanks dat is het personeel begripvol; ook als je niet elk half uur een drankje wil bestellen, ben je hartstikke welkom. In Utrecht is de vestiging aan de Amsterdamsestraatweg onze favoriet. Wil je liever een rustigere locatie, dan kun je voor B&B aan het Haroekoeplein gaan. Amsterdamsestraatweg 302 | Haroekoeplein 35 Het Muzieklokaal

Gek op klassieke muziek? Dan moet je in Het Muzieklokaal zijn. Dit pand aan de Oudegracht draait de hele dag door klassieke nummers, wat een rustige sfeer creëert. Bemuurde Weerd OZ 13 O-Café

Dit café is vooral populair onder werkend volk en studenten: je treft er in mindere mate ‘gewoon’ publiek aan. Werk je op een vaste plek maar wil je een meeting buiten de deur organiseren? Dan kun je in een van de losse vergaderruimten terecht. Bij mooi weer kun je hier trouwens ook heerlijk buiten zitten.

Weerdsingel Westzijde 8

